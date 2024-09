Hašek po průšvihu přiznal, že hraje o místo: Bez výsledků tu nemám co dělat

Co se na hřišti stalo?

„Není se na co vymlouvat, podali jsme hrozný výkon. Už jsem říkal na tiskovce před zápasem, že kdo dá první gól, bude ve výhodě. Každý protiútok do naší otevřené obrany byl nebezpečný. Největší rozdíl byl v tom, že oni hrají čelem k bráně, my zády k bráně. Při rychlosti jejich hráčů jsme měli problémy, především prvních patnáct minut druhého poločasu jsme pak ze zápasu úplně vypadli. Máte právo nás kritizovat, náš výkon byl hrůzostrašný.“

Vyčítáte si vy osobně něco konkrétního?

„Zanalyzuju si zápas sám ještě s asistenty, uděláme si rozbor, který si vyhodnotíme. Nedá se vyhrát zápas, když v něm hrajete pouze prvních dvacet minut a posledních deset. Jestli jsme měli postavit někoho jiného, nebo ne, to je vždycky otázka, kterou si po zápase člověk klade. Nikdo z nás nepodal optimální výkon. Náš výkon jako trenérského týmu je samozřejmě také zklamání. Prohráli jsme 1:4, pro to není žádná výmluva.“

Cítíte se pod extrémním tlakem?

„Teď musí dostat prostor zase další hráči, kteří snad chytí příležitost za pačesy, jak se říká. A zase ukážeme jinou tvář. Tohle, co jsme dneska předvedli, to nebyla dobrá propagace našeho fotbalu.“

Po zápase se tým zavřel na delší dobu do šatny a byly tam důrazné proslovy. Co jste hráčům řekl vy?

„V tuhle chvíli všichni moc dobře věděli, že tohle byl průšvih, vůbec to nebylo dobré. Víc to rozebírat nemá cenu. Měl jsem krátkou řeč, hráči si také řekli své, sami, bez nás trenérů. Máme jenom tři dny do dalšího zápasu, musíme se revanšovat, hrajeme zápas s Ukrajinou, to musí být na hřišti úplně jiný tým.“

Hrajete proti Ukrajině i vy o svou pozici u týmu?

„Samozřejmě to tak je, musí být výsledky, jinak tady také nemám co dělat, to je jasné. Musíme ukázat jinou tvář naší hry. Z hráčů také musí být cítit úplně jiný entuziasmus.“

Co jste s týmem chtěl udělat o přestávce, kdy jste sáhl ke dvěma střídáním?

„Ve středu hřiště nás přehrávali, při každé ztrátě míče byla naše zbytková obrana daleko od hráčů, nedostupovali jsme je a dělala nám velké problémy jejich rychlost. Chtěli jsme posílit střed hřiště, abychom hráli víc směrem dopředu. Pak nám chyběli náběhoví hráči, abychom se dostávali za jejich obranu, proto přišel Lingr, který má tyhle schopnosti. Celkově to ale bylo málo.“

Před lety národní tým prohrál 1:5 v Rusku a hned v letadle proběhla revoluce (tehdejší místopředseda asociace Roman Berbr rozhodl o odvolání trenéra Karla Jarolíma). Tohle se teď asi nestane, ale jak chcete za tři dny probudit tým?

„Znovu říkám, že dostanou příležitost další hráči, kteří tady jsou a připravovali se.“

Bude to stačit?

„Budeme se snažit hrát jinak, budeme hrát doma, bude to úplně jiný zápas. Zápasy do plných proti týmům, jaké mají rychlé protiútoky, třeba jako Albánie nebo Gruzie, nejsou lehké. Zavinili jsme si to sami, musíme se z toho sami dostat. Bude nás také méně o jednoho hráče. Ryneš je pravděpodobně zraněný, to nás mrzí, stálo nás to jedno střídání na pozici, kde vypadal ze začátku zápasu dobře. Byla škoda, že musel odejít.“

Postrádal jste u týmu lepší mentální nastavení?

„Začátek zápasu tomu nenasvědčoval. První gól jsme dostali z kontru. Měli jsme přitom v té situaci přečíslení, ale stejně nás brejkli, byla z toho penalta. V průběhu zápasu, jak jsme byli pozdě v soubojích, pozdě u míče, jak nás přehrávali ve středu pole, hráli jsme hodně zpětných přihrávek do strany, tam byl problém. Když dostanete v takovou chvíli druhý gól, padla na nás deka a nebyli jsme schopní si kloudně přihrát.“

Nezlomila vás atmosféra na vyprodaném stadionu?

„Je tady obrovská fotbalová euforie, co mám zprávy, po náměstích ve městě bylo ještě dalších zhruba sto tisíc gruzínských diváků. Ale na tohle se vymlouvat nemůžeme, největší zodpovědnost za tenhle výsledek mám já jako trenér. Teď máme jenom tři dny, abychom se zvedli a tohle napravili. Je pravda, že fotbal v Gruzii šel za poslední dobu hodně nahoru.“

Lze si ze zápasu vůbec vzít něco pozitivního?

„Viděl jsem český zápas v Albánii, to bylo něco podobného. Připravujeme se na to, když na nás tým takhle hraje do rychlých protiútoků, ukazujeme si to videu, ale nejsme schopní po ztrátě míče zaujmout okamžitě takové postavení, aby k tomu nedocházelo. Je to hrubá chyba, není se na co vymlouvat. Zahráli jsme velmi špatně. Věděli jsme, co budou hrát, ale nestíhali jsme je. Rychlost hráčů Gruzie směrem dopředu byla v přechodové fázi daleko kvalitnější než ta naše.“