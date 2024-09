Souček: Byli jsme jako žáčci. Takhle si nezasloužíme být v nároďáku

Co jste v šatně řešili?

„Co se týče defenzivy, tak to takhle nejde. Byli jsme jak žáčci. Proto jsme měli velké vysvětlování, takhle za českou reprezentaci hrát nemůžeme. Takhle si nezasloužíme být v nároďáku. Jediná naše výhoda je, že hrajeme za tři dny znovu.“

Byla to ostrá debata?

„Zavřeli jsme se, aby pár kluků řeklo svůj názor, samozřejmě většinou ti zkušenější. Jsme dobří hráči, ale musíme hrát hlavně srdcem, abychom měli úspěch proti jakémukoli týmu. Kvalita se vyrovnává, Gruzie jde nahoru, což nám ukázala. Řekli jsme si, že to musíme změnit, abychom vrátili nároďáku za tři dny čest a fanoušci viděli, že nám to není jedno. Uděláme maximum.“

V čem byl největší problém?

„Ve všech aspektech, takhle nejde hrát, je těžké to vysvětlit. Musíme se na to podívat. Chyby se můžou udělat, ale tohle nejde.“

Lukáš Provod mluvil o špatném mentálním nastavení. Jak se to mohlo stát, šlo přece o důležitý zápas?

„Byl hrozně důležitý. Myslel jsem si, že si proti nim povedeme jako na EURO, tam byla souhra dobrá, byli jsme lepší mužstvo. Ale to tam tentokrát nebylo. Čtyři dny byl tým pozitivní, pak jdeme na hřiště a je to úplně jinak. Takhle to nejde. Nemůžeme se na sebe smát a pak odvést takový výkon.“

Jak jste se osobně cítil na hřišti? Ve středu pole jste neměli hru.

„Oni ho drželi, nechtěli, abychom tam hráli my. Proto jsme to obehrávali z jedné strany na druhou, dopředu nešla jediná přihrávka. Čekali na naši ztrátu a pak šli všichni nahoru. Na nás to platilo, valilo se to na nás.“

Co se událo na začátku druhé půle, kdy jste třikrát inkasovali?

„V poločase jsme si něco řekli, pak vstoupili do druhého a bylo to ještě horší. Najednou jsme prohrávali o čtyři góly a bylo jasné, že nemůžeme vyhrát. Hlavně jsme nechtěli nějaký debakl, takže jsme trochu ustoupili od presinku, protože nám vůbec nevycházel, chodili nám sami na bránu. Proto jsme cukli. Dali jsme jeden gól, trošku upravili výsledek, musíme na tom zápase něco najít, nevidět jen negaci.“