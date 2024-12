Kdy jindy má Česko postoupit přímo na MS. I Fousek by měl přitlačit

Češi slaví v Lize národů postup do Ligy A • Michal Beránek (Sport)

Národní tým musí jasně deklarovat ambici postoupit na šampionát z prvního místa. Pokud spadne do české skupiny Chorvatsko, jde o možná nejlehčí skupinu, v jaké reprezentace bojovala o turnaj od vzniku republiky v roce 1994.

Při ambicích dostat se na světový turnaj jsou Gibraltar a Faerské ostrovy povinnost. Černá Hora v podzimní Lize národů pět ze šesti zápasů prohrála, tady budou Souček a spol. také stavěni do role přesvědčivých favoritů. Navíc má český výběr k dispozici barážovou pojistku.

Zkrátka se nikdy se českému týmu nestalo, aby kromě top soupeře, který zákonitě musel přijít z prvního koše, vypadala skupina na papíře takto hratelně.

Jasně deklarovanou ambicí Ivana Haška i jeho svěřenců je za necelé dva roky projít na velký světový turnaj. Teď k tomu musí přijít i jednoznačný výrok, že na turnaj vede reálná přímá cesta z prvního místa ve skupině.

Los k vidině letenek přes oceán bezesporu ještě pomohl. Nemá smysl schovávat výrazně umetenou cestu do Ameriky za Fouskovy opatrné fráze. Předseda je vyhlášeným diplomatem, ale tady by i on měl vůči českým ambicím přitlačit. Národní tým opravdu asi nikdy neměl nalajnovanou cestu na šampionát tak, jako po pátečním losu.