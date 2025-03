Reklama na Šulce i respekt gigantů. Plzeň má zvuk, i když doma to na jaře bolí a drhne

KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Našli byste u něj zkažené balony, nedostával se tolik do hry. Jenže Pavel Šulc i tak na Laziu ukázal, na jakém levelu momentálně hraje. Ve správný čas chladnokrevně proměnil nabídnutou šanci, v probíhající Evropské lize zaznamenal devátý kanadský bod. Plzeň dostal do hry i v Římě, on i celý tým si získali respekt od nejsilnějších soupeřů. Viktoria ušla osmifinálem Evropské ligy velkou cestu plnou nabraných zkušeností. Klíčovou skupinu hráčů dřeli trenéři do morku kostí, i když to na ligové scéně hlavně na startu jara výrazně bolí.