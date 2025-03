Šulc po vyřazení Plzně: Trošku mi hořel mozek. Věřil jsem nám, báli se o výsledek

Jak zpracováváte vyřazení na Laziu?

„Nejvíc mě trápí, že jsme nedotáhli domácí zápas k nějakému lepšímu výsledku. Dostali jsme gól v 98. minutě, navíc když hráli v devíti. To mě mrzí nejvíc. Ale jsme spokojení s tím, že jsme dvojzápas dotáhli do fáze, kdy oni museli zdržovat nebo se báli o výsledek.“

Viděl už jste před sebou prodloužení?

„Věřil jsem nám až do postupového konce. Bohužel jsme zase dostali gól ze standardky, to se prostě stane.“

Po tvrdém zásahu v prvním utkání hrajete pořád s ovázanou hlavou? Limituje vás to při zápase?

„Je pravda, že mi trošku hořel mozek (smích). Ale ne… Vydržet se to dá. Cítím se dobře, pokud ne, trenérům to řeknu. Do každého zápasu jdu na sto procent, i běžecká čísla ukazují, že nepolevuji. Když zkazím třeba nahrávku nebo něco jiného, tak to nesouvisí s tím, že nemůžu. Ale zkrátka, že danou věc mám vyřešit lépe.“

Evropskou sezonu končíte s bilancí 4+5, druhý rok hrajete v možná životní formě. Kam se chcete ještě posouvat?

„Sám nevím. Jsem rád, že jsem týmu pomohl k tomu, abychom se dostali do osmifinále Evropské ligy, přispěl jsem góly i asistencemi. Uvidíme, co se bude dít dál. Jsem teď ve Viktorce, soustředím se na ni, máme před sebou ještě obrovský kus práce v lize, budeme hrát ještě MOL Cup. Soustředím se na to, co nás čeká v nejbližší době.“

Jaká bude vzpomínka na tuhle sezonu v Evropě?

„Teď všechny mrzí vyřazení, ale potom to budeme brát pozitivně, vzpomínek bude spousty. Remíza 3:3 na Frankfurtu, doma jsme potrápili třeba Manchester United, tady jsme na Laziu mohli v klidu postoupit. Tohle je teď samozřejmě smutné.“

Jak zvednout hlavy do dalšího programu sezony?

„V šatně jsme si řekli, že je to škoda, zatleskali jsme si, ale už se soustředíme na to, co bude v neděli. Čeká nás Baník, obrovsky důležitý zápas.“

Vyhovuje vám, že jdou zápasy takhle rychle za sebou?

„Asi jo. Člověk by občas chtěl mít volný den, ale jsem profesionální sportovec, hraju fotbal, baví mě to. Bylo by možná jiné, kdybych třeba nehrál, takhle jsem ale za to rád.“

Máte nějaký recept na regeneraci?

„Hodně spím (úsměv). Nemám nic, co by mě svazovalo, můžu žít jenom fotbalem a soustředit se na něj. Když přijdu domů, jdu si lehnout, druhý den jdu na trénink. Program si zařizuju podle toho, zda mám trénink ráno, nebo odpoledne. Nic jiného mě netíží.“

Kolik toho naspíte?

„V noci osm hodin, potom třeba ještě pět odpoledne. Člověk musí nějak dobít energii, nejlepší regenerace rovná se spánek. Nemám děti, přítelkyně mě maximálně podporuje v tom, abych se do každého zápasu cítil na sto procent. Netahá mě po nějakých zbytečnostech, to je super.“