Večer českých gólmanů. Dostál i Rittich se pod výhry podepsali skvělými výkony

Vladař ve Flyers vystřelil mezi špičku NHL. Jen dobře, že mezi českými gólmany je silná konkurence • Zdroj: isport.cz
ČTK, iSport.cz
NHL
Český hokejový brankář Lukáš Dostál v NHL 32 zákroky vychytal domácí výhru Anaheimu 4:1 nad New Jersey. Z vítězství 3:2 se radoval David Rittich, jenž v zápase proti rozjetému Columbusu pomohl newyorským Islanders 20 zásahy. V nedělním programu naskočil také Karel Vejmelka, jeho 22 zákroků ale Utahu na výhru nestačilo. Mammoth podlehli Tampě Bay 2:4.

Dostál proti lídrovi Východní konference potvrdil výbornou formu z posledních dnů. Přesvědčivým výkonem dovedl Ducks k třetí výhře za sebou, byl vyhlášen první hvězdou zápasu a pomohl týmu k posunu na čtvrté místo tabulky Západní konference.

Podle pokročilých statistik v utkání chytil tři branky nad očekávání a potvrdil, že v tomto ohledu patří k nejlepším brankářům v NHL. Po skvělém výkonu proti Devils je dokonce jediným ligovým gólmanem, který za svá záda pustil o deset gólů méně, než mu přisuzují statistiky.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh13802346:3618
2Montreal12450344:3618
3Devils13810446:4018
4Detroit13630444:4118
5Carolina11430441:3214
6Columbus12520540:3614
7Tampa12422435:3314
8Rangers13422531:3114
9Ottawa13422548:5114
9Boston14520745:4814
11Washington12511531:2913
11Flyers12331533:3113
13Buffalo12413437:3813
13Toronto12421543:4413
15Islanders12601540:4213
16Florida12511531:3413
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado13705147:3519
    2Winnipeg12810345:3018
    3Utah12620442:3416
    4Anaheim11521341:3415
    4Vegas11513239:3215
    6Edmonton13423441:4115
    7Dallas12513333:3615
    8Seattle Kraken11324230:3214
    9Kings13234437:4414
    10Chicago12413438:3513
    11Vancouver13330735:4112
    12Nashville13412633:4312
    13San Jose13133642:5311
    14Minnesota13313637:4911
    15St. Louis12302734:518
    15Calgary14212931:488

