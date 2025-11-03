Večer českých gólmanů. Dostál i Rittich se pod výhry podepsali skvělými výkony
Český hokejový brankář Lukáš Dostál v NHL 32 zákroky vychytal domácí výhru Anaheimu 4:1 nad New Jersey. Z vítězství 3:2 se radoval David Rittich, jenž v zápase proti rozjetému Columbusu pomohl newyorským Islanders 20 zásahy. V nedělním programu naskočil také Karel Vejmelka, jeho 22 zákroků ale Utahu na výhru nestačilo. Mammoth podlehli Tampě Bay 2:4.
Dostál proti lídrovi Východní konference potvrdil výbornou formu z posledních dnů. Přesvědčivým výkonem dovedl Ducks k třetí výhře za sebou, byl vyhlášen první hvězdou zápasu a pomohl týmu k posunu na čtvrté místo tabulky Západní konference.
Podle pokročilých statistik v utkání chytil tři branky nad očekávání a potvrdil, že v tomto ohledu patří k nejlepším brankářům v NHL. Po skvělém výkonu proti Devils je dokonce jediným ligovým gólmanem, který za svá záda pustil o deset gólů méně, než mu přisuzují statistiky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|13
|8
|0
|2
|3
|46:36
|18
|2
Montreal
|12
|4
|5
|0
|3
|44:36
|18
|3
Devils
|13
|8
|1
|0
|4
|46:40
|18
|4
Detroit
|13
|6
|3
|0
|4
|44:41
|18
|5
Carolina
|11
|4
|3
|0
|4
|41:32
|14
|6
Columbus
|12
|5
|2
|0
|5
|40:36
|14
|7
Tampa
|12
|4
|2
|2
|4
|35:33
|14
|8
Rangers
|13
|4
|2
|2
|5
|31:31
|14
|9
Ottawa
|13
|4
|2
|2
|5
|48:51
|14
|9
Boston
|14
|5
|2
|0
|7
|45:48
|14
|11
Washington
|12
|5
|1
|1
|5
|31:29
|13
|11
Flyers
|12
|3
|3
|1
|5
|33:31
|13
|13
Buffalo
|12
|4
|1
|3
|4
|37:38
|13
|13
Toronto
|12
|4
|2
|1
|5
|43:44
|13
|15
Islanders
|12
|6
|0
|1
|5
|40:42
|13
|16
Florida
|12
|5
|1
|1
|5
|31:34
|13
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|13
|7
|0
|5
|1
|47:35
|19
|2
Winnipeg
|12
|8
|1
|0
|3
|45:30
|18
|3
Utah
|12
|6
|2
|0
|4
|42:34
|16
|4
Anaheim
|11
|5
|2
|1
|3
|41:34
|15
|4
Vegas
|11
|5
|1
|3
|2
|39:32
|15
|6
Edmonton
|13
|4
|2
|3
|4
|41:41
|15
|7
Dallas
|12
|5
|1
|3
|3
|33:36
|15
|8
Seattle Kraken
|11
|3
|2
|4
|2
|30:32
|14
|9
Kings
|13
|2
|3
|4
|4
|37:44
|14
|10
Chicago
|12
|4
|1
|3
|4
|38:35
|13
|11
Vancouver
|13
|3
|3
|0
|7
|35:41
|12
|12
Nashville
|13
|4
|1
|2
|6
|33:43
|12
|13
San Jose
|13
|1
|3
|3
|6
|42:53
|11
|14
Minnesota
|13
|3
|1
|3
|6
|37:49
|11
|15
St. Louis
|12
|3
|0
|2
|7
|34:51
|8
|15
Calgary
|14
|2
|1
|2
|9
|31:48
|8