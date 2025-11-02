Motor to měl s Kometou v jednu chvíli 11:0, pak Brno povstalo. Hráli jsme na morál, ocenil kouč
Skoro leželi dole, kroutili hlavami, co to s nimi Motor vyvádí. Po nedávném debaklu 0:8 na jihu Čech Kometa doma ztrácela se stejným sokem 0:3, což dělá děsivý součet. Jenže extraligový šampion se ve 21. kole extraligy nedal, pořád měl před sebou víc než půlku zápasu. Silou vůle a tlaku se přitáhl, díky individuální akci Adama Zbořila vydřel nastavení a v něm rozsekl svár Libor Zábranský na 4:3. „Kredit týmu, hráli jsme na morál,“ děkoval do kabiny trenér Kamil Pokorný.
Kometa odvála rýsující se černý scénář čtyř porážek v řadě a šesti z posledních sedmi partií. Tenhle nemilý účet byl dlouho ve hře, v platnost však nevstoupil. A přestože novic Niclas Westerholm v budějovické bráně se překonával, Motor nakonec padl.
Když Pavel Novák ve 23. minutě využil skvělou zadovku Mateje Kašlíka navýšením na 3:0, vypadalo to na tříbodovou jízdu Jihočechů, kteří to v tu chvíli měli v sezoně proti Brnu 11:0 na góly… Jenže pokud funguje ve fotbalu Csaplárova past za stavu 2:0, hokejovou obdobou je třígólový náskok. Někdy vám totiž zředí koncentraci.
To se právě stalo na ledě Komety. Třetí inkaso brněnské hráče probralo a za 59 sekund od Novákovy trefy se krásně trefil Jakub Flek. „Udělali jsme bohužel chybku, nevyhodili jsme puk z pásma a soupeř to potrestal,“ mrzelo kouče Ladislava Čiháka. Za dalších 76 sekund hala bouřila podruhé. Z jasného duelu se stala bitva s nejasným koncem. „Vzali jsme si time, něco jsme si museli říct, trošku jsme to uklidnili,“ pokračoval Čihák.
Brněnská aktivita v mixu s pozvednutou sebedůvěrou přinesly budějovické fauly a s nimi i moment, jenž lámal nedělní svár. Domácí dostali od sudích k dispozici početní převahu v čase od 25:34 do 30:41, tedy přes pět minut v kuse, včetně 53 sekund trvající dvojnásobné přesilovky. Řeknete si: Ideální šance na obrátku.
Jenže nic se neurodilo. Promarněná výhoda Kometu sundala, zatímco vydřené oslabení vrátilo hosty zpátky do boje. „Paradoxně nás oslabení nakoplo, soupeře jsme pak zatlačili,“ ocenil Čihák.
Perfektní srdnatou práci odváděl zejména čtvrtý útok Motoru, jenž byl schopen nejednou zatápět celé brněnské pětici, svíral ji a vytvářel si dobré šance na další odskok. Ten však nepřišel, naopak spasitelem se stal na druhé straně Adam Zbořil, jenž na konci 57. minuty ze zdánlivě málo nebezpečné situace skvělým švihem překonal jinak výborného Westerholma.
„Chytil čtyři nebo pět tutovek a pak dostane takhle nešťastný gól, až mi je toho kluka líto. Pro mančaft to tady odmakal,“ pochválil Čihák Fina, jenž nasbíral 42 zásahů, v nichž byste našli hromadu skvělých zákroků.
Zbořil na druhé straně opět prokázal, že je pro Kometu nepostradatelný. Vzal to na sebe. „Pořekadlo o tom, že není ranky, není branky, platí,“ okomentoval srovnávací trefu brněnský centr.
Kometa tak díky obratu půjde do pauzy v dobré náladě. „Dva body jsou pro naši psychiku hodně dobré, můžeme se teď s trochu větším klidem připravit na práci do další části sezony,“ těší Zbořila.
Kouč Kamil Pokorný přestávku bere všema deseti. „Někteří hráči mají v nohách 25 zápasů za 55 dní včetně Ligy mistrů, strašně jsme tuhle pauzu vyhlíželi,“ přiznal Kamil Pokorný.
Druhý zápas za Motor sehrál třinecký host Bohumil Jank. V pátek rozsekl duel s Karlovými Vary vítězným gólem, proti Kometě dělal všechno možné, aby vítězný gól Brna nepadl. Nakonec se tak stalo, ale hostům aspoň svítil bod.
„Je důležitý. Procházíme si obdobím, kdy nám to úplně nejede a jsme velice rádi, že body sbíráme. Je samozřejmě škoda, že jich odsud není víc… Zápas jsme ztratili ve druhé třetině, kdy jsme udělali dvě individuální chyby, které oni potrestali, snížili na 3:2 a pak ve třetí vyrovnali smolným gólem,“ rekapituloval zkušený bek. Kometě dal respekt. „Je to natolik zkušený tým, že dokáže potrestat jakoukoli menší chybičku,“ poznal na vlastní kůži.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž