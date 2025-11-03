Ostrý souboj titánů, třinecká domácí šňůra skončila. Moták: Odpočinout si a dál pracovat
Druhý střet těžkých vah zvládly lépe Pardubice. Východočeši se zároveň stali v této sezoně vůbec prvním týmem, který si z třinecké Werk Areny odvezl všechny body. Pro Dynamo jsou o to cennější, když přišly po obratu. „Byli jsme trochu šťastnější v tom, že jsme dali třetí gól. Kluky musím pochválit za ubráněná oslabení, jak pět na tři, tak pět na čtyři,“ těšilo pardubického asistenta Václava Kočího po sladkém vítězství 4:2.
Bývá pravidlem, že duely mezi Třincem a Pardubicemi bývají krapet ostřejší a vyhecovanější. Stejně tomu bylo i nyní, kdy rozhodčí každou chvíli zasahovali po drobných potyčkách. Dvakrát také zamířili k videu, kde přezkoumávali situace, které zaváněly vyššími tresty. V případě Dvořákova seknutí do Sikory i Kochově nárazu do Sedláka ale usoudili, že jsou dvouminutové tresty dostačující.
„Je to i o tom, jaký metr se v zápase nastaví. Když se to na začátku nechá být, rozjede se to a pokračuje to celé utkání. Pak jsou ale zápasy, kdy se něco pískne a úplně se to uklidní. Nemyslím si, že by to bylo tím, že zrovna hraje Třinec s Pardubicemi. Extraliga je tak vyrovnaná, že hrát proti všem týmům je fakt těžké,“ měl jasno třinecký útočník Andrej Nestrašil.
Právě on v závěru první třetiny z mezikruží odpověděl na úvodní branku Tomáše Vondráčka. Dlouho však nevěděl, jestli jeho trefa bude vůbec platit. Pardubická střídačka si totiž vyžádala trenérskou výzvu kvůli kontaktu Daniela Kurovského s Romanem Willem, finální verdikt ale zůstal neměnný.
„Tým nahoře nám řekl, že by si výzvu rozhodně vzal, že tam kontakt byl. My jsme se na to ale dole nemohli podívat, protože systém nám nefungoval. Věřili jsme našemu týmu, ale dopadlo to, jak to dopadlo,“ pokrčil rameny Václav Kočí, asistent Filipa Pešána.
Kvůli neúspěšné výzvě tak Pardubice dostaly dvouminutový trest a podruhé v utkání šly do čtyř. Poměr sil na ledě se sice záhy mohl srovnat, jenže kapitán Dynama Lukáš Sedlák signalizovaný faul Jakuba Galvase odvolal. Před parádním gestem fair play smekli i domácí fanoušci.
„Popravdě jsem tu situaci neviděl, pouze jsem viděl, jak rozhodčí rozpažil. Galvi (Jakub Galvas) pak za Lukášem přijel, poklepal ho po chráničích, takže takhle by to asi mělo vypadat,“ chválil Kočí. „Jestli to ale faul byl, nebo nebyl? Nevím, neviděl jsem to,“ zopakoval.
Ve 26. minutě odskočili Oceláři poprvé v utkání do vedení, avšak pět minut před koncem druhé části srovnal Tomáš Dvořák. Na další gól se čekalo až do třetí třetiny, kdy povedenou tečí Červenkovy rány rozhodl obránce Libor Hájek.
Domácí poté dostali k dispozici dvě přesilovky, chvíli si dokonce zahráli i v pěti proti třem. Svou nejvýraznější zbraní si ale potřetí v zápase už nepomohli, obětaví hosté složité momenty ustáli. I díky výstavním blokům obránců Hájka s Ludvigem. „Celá střídačka tím žila, pak už jsme to přervali na svou stranu,“ pochvaloval si Kočí.
Druhou pardubickou výhru za sebou v závěru zpečetil dvougólový Vondráček. „Byl to vyrovnaný zápas se špatným koncem pro nás. I poměr střel byl docela vyrovnaný. My jsme dali dvě branky z přesilové hry, měli jsme tam ještě půlminutovou přesilovku pět na tři, ale tu jsme neproměnili,“ mrzelo domácího kouče Zdeňka Motáka. „Bohužel, body nebereme. V reprezentační pauze si musíme zaprvé odpočinout a pak dál tvrdě pracovat,“ zavelel jednašedesátiletý trenér.
