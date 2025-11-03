Předplatné

Ostrý souboj titánů, třinecká domácí šňůra skončila. Moták: Odpočinout si a dál pracovat

Zimák: Koho mohl Rulík vzít, ale nevzal a proč. Třinec? Lepší než ve zlaté éře
Pardubický útočník Miloš Kelemen se snaží vytočit před brankářem Ondřejem Kacetlem
Daniel Kurovský zaclonil Romanu Willovi a Třinec srovnal s Pardubicemi na 1:1
Pardubičtí hokejisté se radují z úvodní branky na ledě Třince, který vstřelil Tomáš Vondráček
Třinecký forvard Oscar Flynn v domácím duelu proti Pardubicím
David Cienciala poslal Třinec zkraje druhého dějství do vedení 2:1
Třinecký útočník Andrej Nestrašil srovnal duel s Pardubicemi na 1:1
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Druhý střet těžkých vah zvládly lépe Pardubice. Východočeši se zároveň stali v této sezoně vůbec prvním týmem, který si z třinecké Werk Areny odvezl všechny body. Pro Dynamo jsou o to cennější, když přišly po obratu. „Byli jsme trochu šťastnější v tom, že jsme dali třetí gól. Kluky musím pochválit za ubráněná oslabení, jak pět na tři, tak pět na čtyři,“ těšilo pardubického asistenta Václava Kočího po sladkém vítězství 4:2.

Bývá pravidlem, že duely mezi Třincem a Pardubicemi bývají krapet ostřejší a vyhecovanější. Stejně tomu bylo i nyní, kdy rozhodčí každou chvíli zasahovali po drobných potyčkách. Dvakrát také zamířili k videu, kde přezkoumávali situace, které zaváněly vyššími tresty. V případě Dvořákova seknutí do Sikory i Kochově nárazu do Sedláka ale usoudili, že jsou dvouminutové tresty dostačující.

„Je to i o tom, jaký metr se v zápase nastaví. Když se to na začátku nechá být, rozjede se to a pokračuje to celé utkání. Pak jsou ale zápasy, kdy se něco pískne a úplně se to uklidní. Nemyslím si, že by to bylo tím, že zrovna hraje Třinec s Pardubicemi. Extraliga je tak vyrovnaná, že hrát proti všem týmům je fakt těžké,“ měl jasno třinecký útočník Andrej Nestrašil.

Právě on v závěru první třetiny z mezikruží odpověděl na úvodní branku Tomáše Vondráčka. Dlouho však nevěděl, jestli jeho trefa bude vůbec platit. Pardubická střídačka si totiž vyžádala trenérskou výzvu kvůli kontaktu Daniela Kurovského s Romanem Willem, finální verdikt ale zůstal neměnný.

„Tým nahoře nám řekl, že by si výzvu rozhodně vzal, že tam kontakt byl. My jsme se na to ale dole nemohli podívat, protože systém nám nefungoval. Věřili jsme našemu týmu, ale dopadlo to, jak to dopadlo,“ pokrčil rameny Václav Kočí, asistent Filipa Pešána.

Článek pokračuje pod grafikou

Kvůli neúspěšné výzvě tak Pardubice dostaly dvouminutový trest a podruhé v utkání šly do čtyř. Poměr sil na ledě se sice záhy mohl srovnat, jenže kapitán Dynama Lukáš Sedlák signalizovaný faul Jakuba Galvase odvolal. Před parádním gestem fair play smekli i domácí fanoušci.

„Popravdě jsem tu situaci neviděl, pouze jsem viděl, jak rozhodčí rozpažil. Galvi (Jakub Galvas) pak za Lukášem přijel, poklepal ho po chráničích, takže takhle by to asi mělo vypadat,“ chválil Kočí. „Jestli to ale faul byl, nebo nebyl? Nevím, neviděl jsem to,“ zopakoval.

Ve 26. minutě odskočili Oceláři poprvé v utkání do vedení, avšak pět minut před koncem druhé části srovnal Tomáš Dvořák. Na další gól se čekalo až do třetí třetiny, kdy povedenou tečí Červenkovy rány rozhodl obránce Libor Hájek. 

Domácí poté dostali k dispozici dvě přesilovky, chvíli si dokonce zahráli i v pěti proti třem. Svou nejvýraznější zbraní si ale potřetí v zápase už nepomohli, obětaví hosté složité momenty ustáli. I díky výstavním blokům obránců Hájka s Ludvigem. „Celá střídačka tím žila, pak už jsme to přervali na svou stranu,“ pochvaloval si Kočí.

Druhou pardubickou výhru za sebou v závěru zpečetil dvougólový Vondráček. „Byl to vyrovnaný zápas se špatným koncem pro nás. I poměr střel byl docela vyrovnaný. My jsme dali dvě branky z přesilové hry, měli jsme tam ještě půlminutovou přesilovku pět na tři, ale tu jsme neproměnili,“ mrzelo domácího kouče Zdeňka Motáka. „Bohužel, body nebereme. V reprezentační pauze si musíme zaprvé odpočinout a pak dál tvrdě pracovat,“ zavelel jednašedesátiletý trenér.

24

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Plzeň201023545:3537
3Pardubice211022765:5036
4Sparta221021963:5335
5Mountfield20940754:4435
6Brno211013758:5635
7Č. Budějovice211011963:5733
8Olomouc211011948:5133
9Vítkovice21832859:5732
10Liberec20903849:5030
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

