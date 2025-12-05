Liberec u vrcholu, ale na čas přijde o elitního beka: Citelná ztráta. Co je s Lencem?
Zapotil se, zhluboka oddechoval, pak už mohl slavit. Brankář Tygrů Petr Kváča v závěru exponovaného duelu ve 29. kole extraligy mezi Třincem a Libercem předvedl one man show. Uchránil tak vítězství 5:3, jehož základy položil Adam Musil. „Kvaky nás celý zápas držel. Výborný gólman, v sezoně to prokazuje. Snad se mu bude dařit dál,“ usmíval se dvougólový střelec Liberce a bratr třineckého beka Davida Musla, jehož porazil poprvé v základní části této sezony.
Liberecká krasojízda pokračuje, Tygři už spřádají útok na čelo. Pokud by se jim podařilo zvládnout vítězně dva zápasy, které mají k dobru na vedoucí Spartu, vyšvihnou se jistě na první místo tabulky. A ve Slezsku k tomu v souboji mužstev z elitní čtyřky udělali důležitý skok.
Zvládli to dokonce bez Radana Lence, se 13 trefami nejlepšího střelce mančaftu. Chyběl kvůli nemoci. V Třinci ho překvapivě skvěle zastoupil náhradník Servác Petrovský, který se při personální nouzi vytáhl ze čtvrté do elitní formace. Rovnou se uvedl gólem, takže trenérský tah klapl.
„Skóroval zaslouženě. Maká, je připravený na šanci, kterou dostal, a ukázal to. Klobouk dolů před ním, protože není lehké skočit rovnou do první lajny,“ chválil spoluhráče dvougólový zakončovatel Adam Musil.
Pod Javorovým se s extraligou na určitý čas pomalu loučili reprezentační junioři Matěj Kubiesa a Tomáš Galvas. Druhý jmenovaný bek Liberce znovu ukazoval, že jeho současná forma snese nejpřísnější měřítka. Raketový pohyb mladého Tygra dělal Ocelářům starosti, zadák vybojoval třeba přesilovku před brankou Radima Šimka na 2:1. Hostující trenér Jaroslav Kudrna si po utkání dobře uvědomoval, že mu člen národního týmu do 20 let bude scházet.
Článek pokračuje pod infografikou.
„Bude to pro tým citelná ztráta. Vidíme, že je to výborný mladý hráč, určitě nám bude chybět. Myslím, že se to týká osmi zápasů, ale je to reprezentace, což je důležitá akce. Určitě ho musíme nahradit. A nahradíme ho,“ pověděl sebevědomě devětačtyřicetiletý kouč.
Galvas se před zápasem zvěčnil na fotografii se starším bratrem i soupeřem Jakubem, který mohl ve druhé třetině sebrat po vysunutí Vladimíra Draveckého nahrávku, ale slovenský veterán nedal. Sourozenecká bitva se dotýkala také Davida a Adama Musilových. Herně měli dlouho navrch „bratři“ v třineckém triku, přesto po dvou periodách zásluhou slepených úderů Liberce panovalo skóre 2:3.
Oceláři mohli do kabiny odcházet ještě zkroušeněji, z ofenzivní bídy z hlediska efektivity je ovšem pět sekund před sirénou vytrhl Andrej Nestrašil. Jeho formace znovu pracovala příkladně, kolegové Michal Kovařčík a Oscar Flynn už předtím vymysleli exkluzivní souhru před trefou na 1:1. Jenže ostatní navazovali hodně pozvolně.
„Trošku jsme kopírovali předchozí zápas se Spartou (1:2), taky jsme nevstoupili dobře. Pak v závěru tlačíme, je škoda, že jsme byli blízko a nepodařilo se vyrovnat, ale problém je na začátku. Oba gólmani měli zákroky navíc, podali velmi kvalitní výkon. Víme, že náš tým je silný, ale musíme se vrátit k tomu, co nás zdobilo. Soustředit se na defenzivu, abychom nedostávali tolik gólů,“ hodnotil výkon domácích Nestrašil.
Ziskuchtivci ze severu si ve 45. minutě utrhli díky Adamu Musilovi rozhodující náskok, rychlá reakce Libora Hudáčka už domácím nestačila, přestože pak Tygry uzamkli pod drtivým tlakem. V poslední části Slezané vyprodukovali patnáct přesných střel, ale do sítě doputovala jen jedna z nich. Stěžejní byl Kváčův zásah proti ráně Daniela Kurovského.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|31
|14
|4
|1
|12
|90:76
|51
|2
Liberec
|29
|15
|0
|5
|9
|77:69
|50
|3
Pardubice
|28
|14
|2
|3
|9
|86:64
|49
|4
Třinec
|29
|14
|3
|1
|11
|88:73
|49
|5
Mountfield
|29
|12
|5
|1
|11
|76:66
|47
|6
Brno
|28
|14
|1
|3
|10
|78:75
|47
|7
Plzeň
|28
|12
|3
|4
|9
|71:54
|46
|8
K. Vary
|28
|14
|1
|2
|11
|71:72
|46
|9
Vítkovice
|30
|12
|3
|2
|13
|76:87
|44
|10
Č. Budějovice
|29
|11
|4
|2
|12
|83:80
|43
|11
Olomouc
|30
|13
|1
|2
|14
|65:79
|43
|12
Kladno
|29
|9
|3
|5
|12
|73:84
|38
|13
M. Boleslav
|29
|9
|3
|2
|15
|58:73
|35
|14
Litvínov
|29
|5
|2
|2
|20
|54:94
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž