Fotbalové přestupy ONLINE: Potvrzeno. Kometa z Artisu míří do Slavie, podpis na pět let
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 5. prosince 2025
Dřívější informace iSportu se potvrdily. Hamidou Kante přestupuje z Artisu Brno do Slavie. Dvacetiletý senegalský obránce s Pražany podepsal smlouvu do roku 2030. Úřadující mistr o první zimní posile informoval před zápasem s Teplicemi.
Zima se blíží a lídr fotbalové Chance Ligy Slavia může být, co se potenciální ztráty opor týče, relativně v klidu. Sešívaný dres svlékne pouze Christos Zafeiris, ale o tom v Edenu vědí už od léta. Od září je ohlášený i příchod Samuela Isifeho z Dukly. O jakých dalších jménech, co se týče pohybů směrem ven i dovnitř, se výhledově k lednu spekuluje?
Zprávy ze dne 4. prosince 2025
Co bude s Matějem Hybšem, jemuž posledního prosince v Ďolíčku končí smlouva? Od Bohemians dostal dvaatřicetiletý bek návrh nového kontraktu, nicméně v současnosti to podle informací iSportu vypadá spíš na vánoční loučení. Více čtěte ZDE>>>
Pražská Dukla bojuje s mladým týmem o záchranu a s předstihem oznámila tři posily pro jarní část. A jak jinak než mladé a zahraniční. První je levonohý krajní hráč Dario Kreiker (22) z druholigového rakouského Stripfingu. Podle sportovního ředitele Martina Haška měl několik nabídek z první rakouské ligy.
Další posilou je švédský ofenzivní záložník Seif Ali Hindi (20). „Seif byl naším skautským oddělením sledován od jeho začátků ve druhé švédské lize,“ popsal Hašek posilu ze švédského týmu Falkenbergs. Třetí tváří je chorvatský bek Bruno Unušič (23), vítěz bosenského poháru s FK Sarajevo, který by měl na pravé straně sestavy pomoct nahradit Samuela Isifeho.
Zprávy ze dne 3. prosince 2025
Blíží se první zimní posila Martina Hyského v Plzni? Viktoria má jednat s Karvinou o přestupu Dávida Krčíka. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 2. prosince 2025
Vždycky říkal, že se na sklonku kariéry vrátí do Zlína, kde fotbalově vyrostl. Nyní ten čas nastal. Podle informací iSportu by měl v zimě posílit kádr nováčka Chance Ligy zkušený stoper Jakub Jugas (33)! V polské Cracovii Krakov ztratil místo v sestavě a jelikož chce pravidelně nastupovat a v mateřském klubu je žádaný, dohoda je na spadnutí. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 1. prosince 2025
Opustí japonský obránce Daiki Hašioka Slavii po pouhém půl roce? Je to možné. Momentálně je šestadvacetiletý hráč na pozici pravého beka až třetí volbou za Davidem Douděrou a suplujícím Davidem Mosesem, v lednu mu navíc přijde další konkurence v podobě Samuela Isifeho z Dukly. Podle informací iSportu se v současnosti o Hašioku zajímá kodaňské Bröndby. Třetí tým dánské ligy ale zatím žádnou konkrétní nabídku neučinil.
Trenér Sandro Wagner vydržel na lavičce fotbalistů bundesligového Augsburgu jen půl roku. Podle německých médií a agentury SID vedení klubu osmatřicetiletého kouče kvůli špatným výsledkům odvolalo. Augsburg v sobotu podlehl 0:3 Hoffenheimu a po 12. kole je v tabulce na čtrnáctém místě, dva body nad barážovou šestnáctou pozicí.
Tom Slončík se znovu osvědčil v Hradci a Plzeň si ho v zimě stáhne z hostování. Více čtěte ZDE >>>
U reprezentace Slovinska po sedmi letech skončil trenér Matjaž Kek. Národní svaz dnes uvedl, že čtyřiašedesátiletému kouči nenabídl nový kontrakt, který vypršel na konci listopadu. „Shodli jsme se, že po sedmi letech velmi dobré spolupráce, jejímž vrcholem byl postup na mistrovství Evropy, je na čase se rozloučit. Nového trenéra vybereme svým vlastním tempem,“ uvedli představitelé svazu. V nedávno skončené kvalifikaci obsadili Slovinci ve skupině nepostupové třetí místo za Švýcarskem a Kosovem.
Zprávy ze dne 28. listopadu 2025
Důležitý podpis pro Sigmu! Jan Kliment podepsal v Olomouci smlouvu do léta 2028. „Olomouc je můj domov. Město a i klub už jsou pro mě jako rodina. Po zranění člověk přemýšlí, co a jak bude. Zda není čas se někam posunout. Definitivní rozhodnutí zůstat jsem udělal poté, co jsem si vyslechl, jak o rozvoji a budoucnosti Sigmy přemýšlí nové vedení. Chceme hrát pravidelně Evropu a posunout Olomouc do společnosti top českých klubů. Věřím, že se to může povést a nevidím tak důvod, proč odházet jinam. Zůstávám doma a odvedu pro tým, klub i fanoušky maximum. Tak jako vždycky,“ řekl Kliment pro klubový web.
Zprávy ze dne 26. listopadu 2025
O Jiřího Bílka, sportovního ředitele fotbalové Slavie, projevil zájem český prvoligový klub. Pokud by projevil touhu odejít, Slavia mu údajně nebude stát v cestě. Více čtěte ZDE>>>
Budoucnost stopera Denise Halinského je zase trochu jasnější. Trenér Teplic Zdenko Frťala o víkendu vyhlásil přání: „Všichni budeme pevně věřit, že se hostování prodlouží.“ (Více čtěte ZDE>>>)
A to se mu vyplní. Podle více zdrojů iSportu dvaadvacetiletý stoper podepíše brzy novou smlouvu se Slavií a sezonu dohraje ve žlutomodrém. Od léta bude členem A týmu „sešívaných“ a počítá se s ním pro další sezonu.
Zprávy ze dne 24. listopadu 2025
Záložník Lukáš Sadílek by mohl v zimě opustit Spartu. Podle informací Seznam Zpráv se o něj zajímají ostravský Baník a olomoucká Sigma. Devětadvacetiletému hráči končí v letenském klubu smlouva po této sezoně. „Ano, o Lukáše se zajímají jak kluby z Česka, tak ze zahraničí. Více to v tuto chvíli nechci komentovat,“ řekl serveru hráčův agent Václav Svěrkoš.
Podle informací iSportu reaguje Olomouc na stažení nejlepšího střelce ligy Daniela Vašulína z hostování zpátky do Plzně, které patří. Sigma v pondělí oficiálně informovala Jablonec, že tam rovněž ukončuje hostování svého Antonína Růska. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 22. listopadu 2025
Sparta má údajně v hledáčku dalšího dánského hráče. Podle informací deníku Tipsbladet sleduje jednadvacetiletého záložníka Oskara Ohlenschlaegera, který nastupuje v norské lize za Fredrikstad. „Samozřejmě ho znám,“ odpověděl trenér Brian Priske na přímý dotaz deníku Sport a webu iSport. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 21. listopadu 2025
Přišel, odehrál pár zápasů, zaujal a dostal laso od top českého klubu. Příběh Hamidoua Kantého z brněnského Artisu prakticky kopíruje raketový vzestup dalšího Afričana Youssouphy Mbodjiho. Paralel je víc. Oba jsou leví beci a v případě obou hraje roli Slavia. Je to tak, podle informací iSportu úřadující mistr aktivně jedná o angažmá dvacetiletého Senegalce v Edenu. Více čtěte ZDE>>>
Nevypustí to do světa naplno, to by bylo krajně netaktické. Pravdou však je, že Sigma chce kádr v zimním přestupovém období posílit dalšími kvalitními hráči rovnou do základní sestavy, jako se jí to povedlo na konci léta Michalem Beranem a Ahmadem Ghalim. A měla by znovu dost investovat! Podle informací iSportu řešil olomoucký boss Pavel Hubáček v týdnu opory konkurenčního klubu, které by chtěl na Andrově stadionu. Defenziva funguje precizně, jasným cílem je rozhýbat ofenzivu. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 20. listopadu 2025
Legia Varšava může před utkáním se Spartou (příští čtvrtek) vytasit velkou trenérskou změnu! Slavný klub má mít podle polských médií zájem o příchod Marka Papszuna, veleúspěšného kouče konkurenčního Rakówa Čenstochová. Podle serveru Meczyki.pl jsou jednání už v pokročilé fázi.
16 zápasů, 13 bodů, 15. příčka. Druholigová Vlašim, která v posledních sezonách bavila fotbalem a nenápadně pokukovala i po barážových příčkách, v probíhajícím ročníku narazila a koketuje se sestupem. Předposlední celek Chance Národní Ligy sice už jednou trenéra v průběhu sezony změnil, podle více zdrojů webu iSport je před dlouhou zimní pauzou na stole druhý zásah. Laso měl dostat expardubický David Střihavka. Více čtěte ZDE>>>