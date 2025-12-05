Bez vlajek a nefandíme! Šéf kotle Zlína je naštvaný na vedení. Srdínka ve funkci nechápe
Ponurá atmosféra v hokejovém Zlíně graduje. V pátečním duelu Maxa ligy proti Sokolovu (2:1) nejhlučnější fanoušci z řad sdružení Žlutomodří bojkotovali fandění. Dali tím najevo nespokojenost se stavem klubu, který se jedenáct let po zisku druhého extraligového titulu plácá na dně druhé nejvyšší soutěže. „Nedokážu se ztotožnit s tím, jak současné vedení vede Berany,“ uvedl Miroslav Bednařík, šéf kotle s megafonem a předseda spolku.
Diváci ve Zlíně ubývají a podpora z hlediště slábne. Úplné ticho sice v pátek večer nebylo, to proto, že se objevil jeden aktivní bubeník a pár dalších neskutečně trpělivých nadšenců. Ve srovnání s úspěšnou minulostí však šlo o slabý odvar. Hokej v Baťově městě chřadne, byť je stále štědře dotován městem a vyhlašuje vysoké ambice.
Příznivcům Beranů však dochází s dlouhodobější krizí trpělivost. Spousta fanoušků přestala na zápasy chodit, nabízený produkt se jim nezamlouvá. Ze stagnace viní primárně vedení v čele s generálním manažerem Janem Pravdou a sportovním manažerem Janem Srdínkem. Požadují, aby se vzdali funkcí, což se nicméně nedá očekávat. „Nedává mi smysl, že je Honza Srdínko stále ve funkci,“ sdělil naštvaný Bednařík.
Oba muži nicméně mají velkou podporu primátora města Jiřího Korce. Šéf radnice měl dokonce veřejně prohlásit, že dokud bude v čele města on, Pravda ve svém křesle zůstane. I proto Bednařík zvažuje, zda má dál aktivně fandit. „Nebaví mě dělat to pro klub, který už nepoznávám. Změnil se. Dnes když vidím ty rozdíly, změny v chování vedení, v komunikaci, v atmosféře, bolí to,“ popsal svou náladu.
Vypnutí komentářů i předžalobní výzva blogerovi
Byl to on, kdo inicioval, aby ti nejvěrnější nepřišli v pátek na svá místa. Žlutomodří ale v tomto nebyli jednotní. „Dokud se neobjeví nový předseda spolku, naše vlajky se na stadion nevrátí,“ dodal Bednařík rezolutně.
Jeden z tradičních favoritů Maxa ligy a každoroční adept na postup do extraligy v sezoně už dvakrát vyměnil trenéra. Odvolaného Jána Pardavého na dva týdny nahradil Martin Janeček z juniorky, ovšem po sérii porážek ho vystřídal Peter Oremus. Tragikomické je, že se do pozice asistenta po krátké době vrátil původně taktéž vyhozený Richard Kapuš, další Slovák na střídačce.
Klub navíc před časem vypnul komentáře na oficiálních kanálech Beranů, což lidé nesli negativně. K tomu poslal předžalobní výzvu blogerovi, který na internetu uveřejnil nepříjemná fakta z hospodaření. Vycházel přitom z veřejně dostupných zdrojů. Následně svůj článek z webu stáhnul. Z obav, co může následovat. „Naprosto to odmítám,“ ohradil se šéf kotle. „Je to něco neuvěřitelného, co do sportu ani mezi fanoušky nepatří. Můžeme dělat jen to, co jsem udělal teď. Vykopnout pomyslný balon a sledovat, kam se až dokutálí. A věřte, že do něj budu občas kopat dál.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|29
|17
|3
|1
|8
|88:59
|58
|2
Jihlava
|27
|16
|3
|2
|6
|78:54
|56
|3
Kolín
|29
|16
|1
|4
|8
|80:65
|54
|4
Litoměřice
|28
|15
|2
|3
|8
|88:76
|52
|5
Vsetín
|29
|7
|9
|4
|9
|79:75
|43
|6
Třebíč
|29
|10
|4
|5
|10
|75:81
|43
|7
Přerov
|28
|10
|5
|1
|12
|62:67
|41
|8
Sokolov
|28
|7
|7
|4
|10
|72:84
|39
|9
Tábor
|29
|8
|5
|4
|12
|77:81
|38
|10
Frýdek-M.
|28
|9
|2
|5
|12
|74:81
|36
|11
Chomutov
|28
|10
|0
|6
|12
|72:80
|36
|12
Zlín
|29
|9
|2
|4
|14
|65:83
|35
|13
Poruba 2011
|28
|9
|2
|3
|14
|80:89
|34
|14
Pardubice B
|29
|6
|5
|4
|14
|69:84
|32
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup