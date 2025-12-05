Předplatné

Chytil o míle před Prekopem, který šanci nechytil. Teplice hrozily díky autům i přes Autu

Radost Lukáše Provoda, Michala Sadílka a Davida Mosese
Slávistická radost po výhře v Teplicích
Děkovačka slávistů po vítězství v Teplicích
Po faulu na Lukáše Provoda kopala Slavia penaltu
Mojmír Chytil se v Teplicích prosadil i z penalty
Teplický brankář Matouš Trmal po inkasovaném gólu
Slavia po čtyřech letech vyhrála v Teplicích, a tak měla na Stínadlech o motivaci postaráno. Vždyť i Jaroslav Tvrdík slíbil speciální odměnu do kabiny. O co šlo, to útočník Mojmír Chytil po zápase prozradit nechtěl. Ale o bonus pro tým se sám postaral, když zařídil oba góly sešívaných při výhře na severu Čech 2:1.

Nastoupil po boku Erika Prekopa, jenž dostal šanci při nemoci Tomáše Chorého. A moc mu to nešlo, v prvním poločase zazdil samostatný únik a přestože zařídil penaltu, pořád to bylo málo. „Chytil ukázal, že je o míle napřed před Prekopem,“ říká v Prvním dojmu redaktor Bartoloměj Černík.

  • lepší fotbal, než bychom v prosinci čekali
  • dobrý terén nehrál do karet Teplicím
  • Chytil mužem zápasu, favorit to bez Chorého zvládl
  • Teplicím se dařily signály po autech 

SESTŘIH: Teplice - Slavia 1:2. Pražané zvládli předehrávku, dvakrát se trefil Chytil • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia18126037:1342
2Sparta18114333:2137
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1886431:1730
5Plzeň1885533:2629
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1876518:1227
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1865721:2423
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1846819:2518
12Ml. Boleslav18441026:4016
13Pardubice1736820:3315
14Dukla1828814:2514
15Slovácko18351011:2414
16Baník17341011:2113
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

