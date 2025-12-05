Chytil o míle před Prekopem, který šanci nechytil. Teplice hrozily díky autům i přes Autu
Slavia po čtyřech letech vyhrála v Teplicích, a tak měla na Stínadlech o motivaci postaráno. Vždyť i Jaroslav Tvrdík slíbil speciální odměnu do kabiny. O co šlo, to útočník Mojmír Chytil po zápase prozradit nechtěl. Ale o bonus pro tým se sám postaral, když zařídil oba góly sešívaných při výhře na severu Čech 2:1.
Nastoupil po boku Erika Prekopa, jenž dostal šanci při nemoci Tomáše Chorého. A moc mu to nešlo, v prvním poločase zazdil samostatný únik a přestože zařídil penaltu, pořád to bylo málo. „Chytil ukázal, že je o míle napřed před Prekopem,“ říká v Prvním dojmu redaktor Bartoloměj Černík.
- lepší fotbal, než bychom v prosinci čekali
- dobrý terén nehrál do karet Teplicím
- Chytil mužem zápasu, favorit to bez Chorého zvládl
- Teplicím se dařily signály po autech
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
|16
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu