Velký kluk Sergio: Simulant či řezník? První „odchod“ z Realu zatrhla matka

KOMENTÁŘ JOSEFA KÁNINSKÉHO | Když tržní hodnota fotbalisty klesne na úroveň jeho ročního platu, klubovému vedení je jasné, že na něm začne tratit. Musí zvážit všechny okolnosti pro rozhodnutí, zda si takového muže ponechat. V Realu Madrid usoudili, v souladu s politikou u hráčů nad třicet let, že Sergio Ramos už za to nestojí. Klubový prezident Florentino Pérez ošemetnou situaci zvládl. Svému bývalému protežé řekl: „Real bude vždycky tvým domovem.“ Byl to on, kdo ve svém prvním funkčním období slibného mladíka ze Sevilly v roce 2005 přivedl.