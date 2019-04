Přínos nadstavby: nebezpečný klidný střed se oddálil, ubyly duely „o ničem“ | iSport.cz

Na stejné příčce se Teplice nachází čtyři kola před koncem základní části i v tomto ročníku. Už nyní mají o bod víc než za celou minulou sezonu. Ale v úplném klidu ještě být nemůžou. Pokud by totiž zopakovaly děsivý závěr z loňského jara, mohly by sklouznout do skupiny bojující o záchranu s dalšími pěti koly.

Nový herní model FORTUNA:LIGY je ale udržuje, minimálně pro nejbližší týdny, ve střehu. Vlastně jako všechny týmy. Zatím nenajdete v tabulce klub, který nemá o co hrát, tak jako před rokem Teplice či Bohemians (čtyři body z posledních 7 zápasů). I tohle je jedno z malých plus, které může novinka nabídnout.

Je dobré si připomenout, jaké mají být ty hlavní přínosy nadstavby. Ponechme stranou marketingové, věnujme se sportovním. Tím zásadním je vyšší počet utkání, především těch těžších. Dělení tabulky po 30. kole sníží počet duelů hraných bez velké motivace v případě týmů ze středu ligy, které občas čelily podezření, že v soubojích s konkurenty, kteří body potřebovali, předvedly výkony bez většího odporu.

Tomuto typu zápasů se v samém závěru nadstavby nevyhneme ani teď, jelikož to zatím vypadá, že o titulu a dalších důležitých pozicích se nebude rozhodovat až v úplném finiši. Ale obecně by jich mělo být méně.

Už by bylo rozhodnuto o všem

Stále platí, že zápasy v nadstavbě dají hráčům víc než delší zimní pauza a dva přátelské zápasy navíc, pravděpodobně proti čínským, ruským nebo ukrajinským klubům, v nichž se například s Dynamem Kyjev leda tak pokopou.

V průběhu dosavadního ročníku jsme viděli, že řada šlágrů, tedy vzájemné souboje Slavie, Plzně, Sparty a Baníku, také často připomínala spíš válku a fotbal trpěl. Většina hráčů se potřebuje naučit, jak zvládat tyhle prestižní zápasy, a čím víc jich odehrají, tím rychleji to půjde. A možná se pak dočkáme i kvalitnější podívané.

Jak už bylo napsáno, do konce základní části zbývají čtyři kola. Nacpáno je v boji o první šestku, do níž se dostala Mladá Boleslav. Dva body za pátým Baníkem (5. příčka ještě může garantovat boj o poslední místo z české kvóty pro kvalifikaci Evropské ligy), zároveň jsou Matějovský a spol. jen o bod před Zlínem, o dva před Teplicemi a Libercem a třemi před desátou Olomoucí. Přičemž jak Severočeši, tak Hanáci si musí ještě krýt záda před propadem do skupiny bojující o záchranu, třebaže si v minulém kole polepšily. Kdo by chtěl vyměnit boj o poháry, byť složitý, za zbytečné hazardování a soupeřit s kluby bojujícími o ligové přežití?

Pro srovnání, pokud bychom se vrátili do sezony 2016/2017, tak čtyři kola před koncem už prakticky 6 týmů nemělo o co hrát. Od šestého Zlína po jedenáctou Duklu. A podle toho vypadaly i výsledky. Zlín uhrál do konce sezony 3 body z 12 možných (soustředil se na pohár), Jablonec tři, Karviná a Slovácko jen dva. Se ctí dokončily sezonu Liberec (2 výhry) a Dukla (3 výhry).

Podobně vypadala tabulka i ročník předtím. Podle aktuálního klíče by dotyčné kluby čelily složitější situaci. Minimálně by neměly své jisté čtyři pět kol před koncem, ale až o pár týdnů později.

A naopak, kdyby se hrálo i v této sezoně podle starého systému, prakticky by bylo o všem podstatném rozhodnuto, včetně sestupujících, protože Bohemians i Příbram mají šestibodový náskok na Karvinou a k pojištění ligové příslušnosti by jim při reálných propočtech stačily tři body... S novinkou, tedy 14. místem a baráží o udržení, je to zamotanější. Klid nemají ani kluby, které už dosáhly „záchranářské“ hranice třiceti bodů.

Radši sedmé místo? Mistrovská kocovina je taky výhoda

Když se představil nový model, největší diskuzi vyvolala prostřední skupina 7.-10., přesněji názory, že zatímco desátý tým může mít teoreticky větší naději na účast v Evropské lize než šestý tým ze skupiny o titul, protože ten čekají těžší soupeři.

A že prý raději někdo skončí sedmý než šestý. Počkáme si, jak se kluby na rozhraní obou skupin zachovají. Zda budou šetřit opory, nebo sáhnou k netradičním změnám v sestavě.

Ale jednu spekulaci připusťme. Podle ní totiž nemusí platit, že obsadit páté šesté místo a rvát se s těmi nejlepšími nemusí být až tak nevýhodné. Jak už bylo naznačeno, pátý tým si může zahrát rozhodující duel s vítězem prostřední skupiny o účast v Evropské lize, a to, pokud MOL Cup vyhraje jedno z pražských „S“, nebo Baník, který by zároveň skončil v lize čtvrtý. Pokud by vyhráli Bohemians (nebo Baník a skončil nejvýše 5.), barážové finále by podstoupil nikoliv pátý, ale čtvrtý tým. Držme se však pravděpodobnější varianty, tedy že i 5. místo bude mít velký význam.

Na papíře to vypadá, že snadnější cesta, jak se dostat k onomu poslednímu „evropskému“ místu, skutečně vede přes zmiňovanou prostřední skupinu, v níž čelíte týmům podobné kvality. Ovšem zároveň čelíte protivníkům se stejnou motivací.

Naopak týmy ze spodku mistrovské části mohou profitovat z toho, že v posledních dvou kolech může být rozhodnuto jak o titulu, tak o druhé příčce, čemuž zatím současná podoba tabulky nasvědčuje. Shodou okolností pátý tým po základní části narazí v posledních dvou kolech nadstavby na první a druhý celek.

Lídr ligy může být zrovna po oslavách (a předchozí sezony nás naučily, že výkony v prvním zápase nových šampionů v sobě mívají nádech kocoviny), zatímco druhý může čerstvě vstřebávat zklamání. Je to tedy o tolik horší než souboj se sobě rovným, ovšem do poslední chvíle namotivovaným protivníkem?

Opakuji, že jsou to spekulace, jelikož situace se může vyvinout úplně jinak. V tomto textu šlo spíš o to ukázat příklad, že šesté místo nemusí být automaticky nevýhodnější než sedmé... Ano, do Evropy se může dostat tým, který po základní části skončil, níž než jeho konkurenti. Není to ideální, ale moc lepších řešení, jak udržet motivaci klubů ze středu tabulky, není.

Nový systém nepřináší spásu, ale nese v sobě potenciál pozitivnějších faktorů než naopak. Ačkoliv se to nemusí projevit hned v prvním roce.

Každopádně uvidíme třetí duely rivalů, na které se těšíme v průběhu podzimu i jara. Duely, které plní stadiony, stránky novin, hospodské debaty i sociální sítě. A především mohou v dlouhodobějším horizontu prospět hráčům samotným. Třicet zápasů bylo málo.

Autor je šéfredaktorem magazínu Football Club a spolupracovník iSport.cz.