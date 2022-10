Trápení (obou) United je pryč. Co je za probuzením Manchesteru a West Hamu

Čtrnácté kolo nabízí fotbalové hody, hned osm sobotních utkání, včetně duelu mezi Liverpoolem a Leedsem, který začíná nezvyklým výkopem ve 20:45. Neděle pak zkompletuje program dvěma zápasy, které v našem programu orámujeme studiem Match Time. A to konkrétně Arsenal-Nottingham a Manchester United-West Ham United.

Právě pro oba posledně jmenované částečně platí druhá část zmíněně hlášky. Zápletka prvního aktu, v tomto případě nepovedený start do soutěže, už není hlavním tématem. Oba kluby se v říjnu probraly. V tabulce aktuální formy tvořené bilancí z posledních pěti ligových duelů je West Ham šestý (s deseti body z patnácti možných), Manchester United je sedmý (osm bodů).

Neznamená to, že by se kluby dostaly na místa, kde chtěly před sezonou být. Ale United celkově zaostávají za top čtyřkou jen o bod, přičemž mají zápas k dobru. West Ham nemá daleko příčky zajištující start v pohárové Evropě. Jedním z hlavních faktorů zlepšení „Red Devils“ je určitě zařazení Casemira do základní sestavy.

Od debaklu, který United schytali v derby od City, už třicetiletý Brazilec nechyběl ani jednou v základní sestavě a tým vedený Erikem ten Hagem neprohrál ve čtyřech po sobě jdoucích zápasech. Casemiro podstoupil a vyhrál více duelů, než kterýkoliv jiný defenzivní záložník z týmů „Big Six“.

SESTŘIH: Man. United - Tottenham 2:0. Cenná výhra domácích, údery ve druhé půli Video se připravuje ...

O přínosu svého krajana nepochybuje ani záložník Fred, se kterým jsem měl možnost mluvit v pátek. Jeho vybrané odpovědi uvidíte v předzápasovém studiu. Vzestup West Hamu ani tak nesouvisí s jednou osobou jako v případě manchesterského klubu.

V minulém týdnu jsem během pracovní cesty po Anglii hovořil jak s Tomášem Součkem, tak Declanem Ricem. Kapitán „Hammers“ je přesvědčený, že po vydatném letním posilování potřeboval doplněný tým čas na adaptaci. Jen připomenu, že West Ham utratil téměř 180 milionů liber.

Klub z východního Londýna stále trpí některými nedostatky, především střílení branek. Zatím jich má na kontě pouhých jedenáct ve dvanácti utkáních. Ale na Old Trafford může cestovat s dostatečným sebevědomím. A pokud předvede podobný výkon jako před deseti dny na Anfieldu proti Liverpoolu, nemusí odjet s prázdnou.

SESTŘIH: West Ham - Bournemouth 2:0. Souček asistoval, Coufal naskočil v závěru Video se připravuje ...

Ještě než vyvrcholí program 14. kola na slavném stadionu, užijte si sobotní program, který začíná už dnes ve 13 hodin studiem k duelu Leicester-Manchester City. Poté následuje pět zápasů s výkopem v 16 hodin. A samozřejmě nemůže chybět stále oblíbenější konferenční přenos. Pětice duelů ve stejný čas slibuje pěknou jízdu!