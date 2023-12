Manchester City ztrácí kontrolu, takhle špatný klub nebyl už sedm let

BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Co je to za nové pořádky v Premier League? Manchester City začíná v boji o titul ztrácet. A hlavně, inkasuje spoustu gólů. Pro atraktivitu soutěže je tahle zápletka přínosná. Pojďme se ale podívat, v čem je problém.

Před 16. kolem klesl obhájce titulu až na 4. místo a za vedoucím Arsenalem zaostává o šest bodů. To samozřejmě ještě neznamená, že by nemohl získat čtvrtý titul v řadě – jako první tým v historii soutěže – ale těch varovných signálů je mnohem víc než obvykle.

Jen připomeňme, že středeční porážka nebyla jen těsnou prohrou 0:1. Aston Villa prostě a jednoduše City přehrála, přestřílela, přechytračila. Převálcovala. Tým Pepa Guardioly vyslal jen 2 střely. To je nejméně za dobu, co společnost Opta počítá statistiky.

Naopak, „Citizens“ čelili 22 střelám – nejvyšší počet od února 2013.

Ve vápně soupeře se hosté dotkli míče jen v šestnáctkrát – nejméně od prosince 2016.

Nezahrávali jediný roh – něco podobného se stalo poprvé od března 2015.

Jasně, ve Villa Parku jim chyběl distancovaný Rodri. Bez něj jsou čtvrtinoví, doslova! Od března letošního roku sehráli bez klíčového záložníka sedm soutěžních duelů, pět z nich prohráli (tedy 71% zápasů). Naopak s ním v sestavě neprohráli ani jeden (30 výher a 8 remíz).

V neděli jsem měl možnost být na Etihad Stadium při zápase s Tottenhamem. Domácí v závěru oprávněné cítili křivdu, když sudí Simon Hooper přerušil původně danou výhodu a připravil City o stoprocentní šanci. Jenže problém byl už v tom, že utkání vůbec nechali dojít do stavu 3:3, když dvakrát vedli.

Navázali tak na předchozí remízy s Chelsea (4:4) a Liverpoolem (1:1). I v nich to měli dobře rozehrané, jenže nedokážou dovést duely k vítězství. Nedokážou kontrolovat hru, tak jako v minulosti. A to je pro Pepa Guardiolu ta nejhorší možná zpráva. Protože jestli si na něco opravdu potrpí, tak je to právě kontrola a držení míče.

V průběhu podzimu se jeho tým dokázal vypořádat s absencí Kevina de Bruyneho směrem do ofenzivy, ale pro herní „balanc“ je Belgičanova ztráta velká. Stejně jako potíže Johna Stonese, nebo odchod Ilkaye Gündogana.

To jsou hráči, kteří uměli diktovat tempo. Julian Alvarez je velmi talentovaný, šikovný hráč do ofenzivy. Ale bez míče nedosahuje úrovně KDB nebo Gündogana. Jérémy Doku si dělá z pravých beků tréninkové kužely, jenže dozadu mu to nějak zvlášť nejde.

Článek pokračuje pod infografikou

S těmito hráči jsou City přímočařejší, ale taky zranitelnější. Není náhodou, že v této sezoně mají nejnižší držení míče pod Guardiolou za poslední roky, což jen potvrzuje výše napsané.

Haaland a spol. nevyhráli čtyři ligové duely v řadě, něco podobného se jim stalo v éře španělského trenérského mága jen jednou – hned v úvodní sezoně 2016/2017. Na tiskové konferenci dostal dotaz, jestli mu právě současná situace nepřipomíná tu z jeho prvního roku působení na Etihad Stadium.

Uvedl, že je to úplně jiné, protože tehdy hráče teprve poznával, teď jsou mnoho let spolu. Stále věří v zisk čtvrtého titulu a možná tuhle mini krizi vnímá jako pomoc pro nalezení nové motivace po zisku „treble“, byť se proti slovu „uspokojení“ vehementně ohrazuje.

Se sérií neúspěšných výsledků City přichází ještě jeden důležitý aspekt: ztrácí auru neporazitelnosti. Soupeři cítí, že nejsou v pohodě a půjdou do vzájemných soubojů s větším sebevědomím. Je otázka, jestli to bude platit i pro nováčka Luton Town, který manchesterský klub přivítá v neděli na svém roztomilém stadionu na Kenilworth Road. Rozdíl v kvalitě je stále obrovský, ale „Hatters“ byli jen pár vteřin od senzačního bodu v úterý proti šlapajícímu Arsenalu. Tak proč by si nezkusili troufnout na trápící se City.

