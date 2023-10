Průvodce před derby United vs. City. Nečekaní spasitelé vs. hluční sousedi

Anglická Premier League v neděli servíruje „Manchester derby.“ A dalo by se říct, že oba rivaly potká v rozpoložení, na které jsou jejich fanouškovské tábory za poslední dekádu dokonale naučené.

Zatímco Citizens na Old Trafford přijedou jakožto sérioví vítězové a obhájci lesklého treblu, United se pokusí využít drobného přílivu naděje a znovu vydolovat víru, že se všechno v dobré obrací.

Nečekaní spasitelé

Harry Maguire, André Onana a Scott McTominay. Trio spasitelů rudých ďáblů vlilo příznivcům historicky nejúspěšnějšího manchesterského klubu tuze potřebnou injekci dopaminu. Skotský středopolař McTominay se v reprezentačním dresu mimořádně rozstřílel a svou formu si přenesl i na scénu Premier League. Právě nezdolná mentalita odchovance United výraznou měrou přispěla k záchraně tří bodů v posledním ligovém domácím zápase proti Brentfordu. Mnohými odepisovaný záložník si připsal za několik málo minut dvě branky, kterými otočil prohraný duel.

Na rozhodující trefu mu asistoval muž, kterého poslední měsíce mainstreamová média a širší fotbalová veřejnost spíš šikanovala. Paběrkující kapitán anglické fotbalové reprezentace Harry Maguire nezůstal u jedné podzimní vlaštovky. Od výhry s Brentfordem se stal mužem zápasu na hřišti Sheffieldu United, kde tým dovedl ke třem bodům. A v úterý v Lize mistrů rozhodl o jednobrankové výhře Red Devils v utkání „o život“ s houževnatou Kodaní.

A tím se obloukem dostáváme k nejvýraznější letní posile anglického velkoklubu - kamerunskému brankářovi Andrému Onanovi. Těžko si představit, jakou mentální silou ten borec disponuje. Ačkoliv v rámci rozjeté sezoně nakupil nehorázné množství nejrůznějších chyb, za které by se museli stydět i kolegové v nižších soutěžích, v klíčové chvíli se dokázal zkoncentrovat na pokutový kop dánského soupeře, aby svým spoluhráčům povedenou robinzonádou zachránil naděje na postup.

Pro fandy United to všechno ale není nic nového. Personál se sice obměnil, ale potíže přetrvaly. Nizozemskému manažerovi v roli dalšího potenciálního spasitele už dnes věří čím dál míň expertů, bývalých klubových legend a možná i jeho svěřenců, což se nejlépe dá vyčíst z řeči těla některých jedinců. Přísnému stratégovi na mediálním obraze jistě nepřidá ani fakt, že se jeho spor s vyhaslou hvězdou Jadonem Sanchem táhne necelé dva měsíce.

Jak zásobovat Haalanda

Oproti tomu působí aktuální trable Manchesteru City jako samé drobnůstky. Týmu to šlape i přes neustálé komplikace relativně hladce, ale to by nebyl Pep Guardiola, aby se (nejen) v rámci tiskových konferencí nezaobíral důkladnou analýzou. Po středeční výhře v Lize mistrů na umělce Young Boys Bern se španělský manažer zamýšlel nad aktuální formou nejobávanějšího střelce Premier League Erlinga Haalanda. „Chybí mu Kevin De Bruyne nebo Ilkay Gundogan,“ prohodil.

Druhý jmenovaný v klubu od léta nepůsobí, což se společně s odchodem další někdejší stálice Rijáda Mahreze do určité míry negativně projevilo na tvorbě šancí Citizens. Ale tou nejcitelnější ztrátou, naštěstí pro Guardiolu jen dočasnou, je absence belgického kreativce De Bruyneho. Ta významně nabourala strukturu útoků celého mužstva.

Citizens zatím v lize registrují na své poměry málo gólových šancí nebo střel, což nejlépe ilustruje fakt, že v metrice očekávaných vstřelených gólů si vedou podobně jako trápící se Everton.

Leccos vysvětluje i fakt, že vedle úbytku nejspolehlivějších tvůrců na place se Guardiola musel dlouho obejít bez Johna Stonese, Bernarda Silvy nebo Jacka Grealishe. Právě posledně jmenovaný chyběl svým spoluhráčům snad ze všech nejméně, o což se postarala jediná ofenzivní posila klubu - belgický driblér Jérémy Doku. Talentovaný mladík vtrhnul do Premier League bez zbytečného ostychu.

Přes to všechno je potřeba říct, že se Citizens daří poměrně slušně. Pokud v derby uspějí, udrží se v přímém kontaktu s čelem tabulky. Norský kanonýr Erling Haaland stále vévodí střelcům Premier League, tým našel nové lídry v defenzivě a v útoku se může opřít o vycházející argentinskou hvězdu Juliána Álvareze, který svou univerzalitou drží soupeře v šachu.

A hlavně, španělský kouč za poslední roky prokázal, že je géniem nejen taktickým, ale i „kalendářním.“ Své svěřence totiž umí nažhavit na ty nejdůležitější týdny obdivuhodným způsobem. Podaří se mu to i nyní?

Přeju vám co nejhezčí víkend s Premier League!