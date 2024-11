Stratég Guardiola pokračuje v City. Zkusí si roli krizového manažera

Přišel, viděl, nasbíral osmnáct trofejí a zjevně nemá dost. Katalánský manažer se pro mnohé vcelku překvapivě rozhodl, že na opouštění Manchesteru je ještě brzy. I když v klubu kroutí už devátou sezonu, i když sportovně překonal téměř vše, co je lidsky možné. Navzdory 115násobnému obvinění svého zaměstnavatele ze závažného porušení finančních pravidel, navzdory citelně stárnoucí kostře týmu, nafukující se marodce a možná i stupňujícímu se stesku po domácí krajině.

Možná, že právě veškerá negativa, která zdánlivě komplikují Guardiolovi život, možná právě kombinace všech zmiňovaných překážek dokonale namotivovala jednoho z nejvlivnějších fotbalových trenérů všech dob k tomu, aby se namísto pozvolného ústupu vyhecoval k sešlápnutí plynu až k zemi. Třeba přesně takový koktejl potřeboval.

„Neptejte se mě, co za tím vězí. Možná za to můžou naše poslední čtyři zápasy, které jsme prohráli. Jednoduše cítím, že to tu teď nemůžu opustit. Tenhle klub pro mě znamená hodně a protože tu o mě pořád stojí, udělám pro náš úspěch maximum,“ svěřil se Guardiola fanouškům prostřednictvím klubového kanálu.

V cestě Spurs

Aby těch výzev nebylo málo, Manchester City naváže na šňůru čtyř porážek s trochou nadsázky tím nejkrutějším možným způsobem. Statistika vás možná překvapí. Pep Guardiola ji zná jistě nazpaměť. V sobotu večer totiž Etihad Stadium hostí zde obzvlášť nepopulární Tottenham - tým, který bez ohledu na personální složení, psychické rozpoložení či momentální formu získal během Guardiolovi éry nálepku „největšího postrachu Cityzens“.

Od léta roku 2016 totiž nikdo v rámci Premier League neobral Man City o víc bodů, nevstřelil jim víc gólů a neuštědřil jim víc porážek než právě Tottenham. Tým, který nosí nejen po ostrovech označení pro nejhoršího z nejlepších, tým, který v poslední dekádě tradičně končí stupínek pod vrcholem. Bez trofejí. Zní to mimořádně paradoxně, ale právě tenhle klub má z nějakého důvodu na Guardiolu ten nejspolehlivější recept.

Jakkoliv se budete při četbě následujících řádků bránit - ať už při pohledu na ligovou tabulku nebo na aktuální formu - řečí některých důležitých fotbalových metrik se v sobotu večer utká první s druhým. Ať se bavíme o statistice držení míče, doteků s míčem, úspěšnosti krátkých přihrávek, vstřelených brankách nebo intenzitě presinku… oba celky před dvanáctým kolem okupují první a druhé místo. I proto lze s čistým svědomím predikovat zábavnou podívanou.

Tím spíš, že hladový norský kanonýr Erling Haaland pravděpodobně vyběhne proti „vysoké obranné linii“ Spurs zdecimované o klíčové muže, tím spíš, že Spurs patří mezi chronicky nevyrovnané mančafty, jejichž zápasy nabízí vysoké množství gólů a (ne)čekaných obratů. U obrazovky bych v sobotních 18.00 nechtěl chybět. Zápas sice začíná v 18.30, ale CANAL+ Sport k němu servíruje tradiční studio MatchTime, které nabídne i taktický rozbor současných obranných problémů Cityzens, ve kterém se mimo jiné zaměří na vliv absence nepostradatelného Rodriho, čerstvého vítěze Zlatého míče.

Po poslední podzimní reprezentační přestávce nás čeká velká anglická jízda. Chystáme pro vás reportérské výjezdy a těšit se můžete na opravdu bohatý předvánoční program.

Přejeme vám příjemný víkend, ideálně ve společnosti CANAL+ Sport.