Krize jako příležitost. Zdecimovaní Spurs s Kinským vyzvou Manchester United

BLOG KOMENTÁTORA CANAL+ SPORT | Tottenham je v krizi. Čtrnáctý tým Premier League sbírá závratnou rychlostí direkty všeho druhu. Spurs například minulý týden vypadli ze dvou domácích pohárů. „V posledních čtyřech měsících jsme prakticky ani jednou pořádně netrénovali,“ povzdychl si manažer Ange Postecoglou, který před sezonou ambiciózně vyhlásil útok na vytouženou trofej. Ostatně, jak sám pravil, má to ve zvyku.

Naděje Spurs už nějaký ten pátek sráží především rozsáhlá marodka. V posledním soutěžním zápase se hosté na hřišti Aston Villy museli obejít bez 11 hráčů. Už samotná cifra je závratná.

Nebavíme se o borcích, kteří by paběrkovali na pomezí základní jedenáctky. Dlouhodobě mimo jsou defenzivní opory - stopeři Cristian Romero, Micky van de Ven, ale také brankář Guglielmo Vicario, kreativní obránce Destiny Udogie, tvůrce hry James Maddison, hlavní letní ofenzivní posila Dominic Solanke a v neposlední řadě podzimní talisman Brennan Johnson. Můžeme pokračovat se jmény jako Richarlison, Radu Dragusin, Timo Werner nebo Wilson Odobert.

„Už dva a půl měsíce spoléháme na náctileté fotbalisty. Najednou od nich potřebujeme, aby odehráli dva ostré zápasy týdně. Neděle, čtvrtek, neděle, čtvrtek, neděle, čtvrtek… chcete, abych pokračoval? Vlastně ani nevím, jak si to všechno vysvětlit. Na této úrovni se jedná vyloženě o extrémní podmínky,“ kroutil rameny australský kouč na poslední pozápasové tiskové konferenci.

„Přeživší“ se v kabině Tottenhamu musí cítit jako by trávili veškerý pracovní čas pod pomyslnou hladinou. Nemají prostor k sebemenšímu nádechu. Pravda, nemohou si stěžovat na nedostatečnou herní praxi, ale kvůli nemožnosti rotace se nebezpečně blíží kategorii „náchylní ke zranění z přetížení“. Zní to jako jakési perpetum (i)mobile - těžko napravitelný scénář uprostřed rozjeté sezony.

Dlouhodobě to samozřejmě může přinést i jisté výhody. Jak pro jednotlivce, tak pro celý klub, který dal během posledních přestupových období najevo, že smýšlí na několik let dopředu.

Pro názorný příklad nemusíme chodit daleko. Antonín Kinský zcela jednoznačně patří mezi vítěze posledních týdnů. Můžete namítat, že i on se dopustil několika chyb přímo vedoucích k inkasovaným brankám, ale to podstatné je, že ve svých 21 letech nasává atmosféru Premier League. Může se učit od těch nejlepších, trénovat v jednom z nejluxusnějších tréninkových center na světě a snít o hvězdné kariéře. Nebýt personální krize Spurs, Kinský by nejspíš z Edenu zamířil úplně jinam.

Tottenham v zimě (nejen) jeho nákupem potvrdil orientaci na dlouhodobější cíle. Nadějní fotbalisté jako Lucas Bergvall či Archie Gray najednou sbírají na poměry náctiletých fotbalistů doslova luxusní minutáž. A i když lepí mezery po zkušenějších, jejich odolnost a učenlivost musí dodávat příznivcům Spurs naději, že až se všechno zlomí, mohou se opřít o malinko pevnější základy.

Ale teď to musí v první řadě ustát. V neděli proti Manchesteru United mají další z mnoha příležitostí. I když oba kluby tradičně patří mezi ty největší ostrovní, momentální rozpoložení v obou táborech slibuje, že se v neděli večer můžeme těšit na vskutku nepředvídatelnou podívanou.