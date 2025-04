Amorim tápe: Jak naklonovat Bruna? United se pokusí zachránit zpackanou sezonu na Newcastlu

Není tak divu, že i obvykle pozitivnímu Portugalci dochází superlativy. Jeho tým v posledních týdnech sráží především hromada individuálních chyb. Z kdysi úspěšných United zbyla fanouškům kromě vzpomínek pouze tradiční barva domácích dresů. Z hráčů se šedivému průměru vymyká snad jen kapitán Bruno Fernandes.

„Chtělo by to co nejvíc Brunů. Nemluvím jenom o jeho kvalitě, charakteru, ale třeba také o připravenosti. Je neustále k dispozici, což není běžné v tak náročném prostředí. S míčem i bez něj je pro nás vyloženě nepostradatelný,“ uvědomuje si Amorim.

Hledání cesty z bludného kruhu ale pochopitelně nepovede přes naklonování Amorimova krajana ze středu pole. Realita je pro třináctý tým tabulky mnohem bolestivější. United musí rychle přepnout z hořké pachutě čtvrtečního večera v Lyonu (kde ztratili výhru v samotném závěru) na intenzitu St. James’ Parku, kde vyhráli naposledy před pěti lety. Tedy ještě před covidovou pandemií a hlavně „saúdskoarabskou“ érou Newcastlu. Ta proměnila Magpies k nepoznání.

Straky zpátky v Lize mistrů?

Tým Eddieho Howea dal v aktuální sezoně zapomenout na kostrbatý rozjezd, získal trofej (domácí ligový pohár) na úkor Liverpoolu a dere se zpět do Ligy mistrů. Na svého víkendového soka má patnáctibodový náskok v tabulce a ještě zápas k dobru. A oproti svému slavnějšímu vyzyvateli má ještě jednu nespornou výhodu - potřebný klid na přípravu.

Na rozdíl od United z Manchesteru, fotbalisté ze St. James’ Parku mají už jen jednu prioritu - Premier League. A z nedávné historie víme dobře, že právě taková poloha jim svědčí. Mohou v ní dokonale vyniknout fyzicky a s přispěním bouřlivého domácího kotle tradičně drtí i silnější a kompetentnější soupeře, než jakými jsou současní United.

I proto očekávám výhru domácích, kteří budou diktovat tempo zápasu. Hosté se patrně pokusí otupit tlak ze hřiště i z tribun - možná stejně jako v předchozích případech, kdy si dávali pořádně na čas s rozehrávkou vlastních standardních situací. Ke třem bodům to ale dlouho nevedlo.

Jménem redakce CANAL+ Sport vám přeju příjemný víkend ideálně ve společnosti Premier League, která kromě šlágru 32. kola z Newcastlu nabízí tradičně dalších devět duelů v rozmezí tří dnů. Atraktivní nabídku uzavírá v pondělí zápas mezi Bournemouthem a Fulhamem.