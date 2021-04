Úspěch Třince: bude to bolet! Varaďa ví, že TÝM potřebuje hvězdu i dělníka

Jít bolesti naproti. Vysmát se jí. Neukázat ani špetku nerozhodnosti nebo strachu. Neuhnout. I když víte, že přijde rána, hrazda, krosček nebo šleha pukem. Vnitřně trpět, ale ven pustit jen úsměv. Klidně provokativní, jen ať to soupeře vytočí ještě víc. Takový býval Václav Varaďa jako hráč.

A takový chce mít i svůj tým. TÝM, ve kterém zná každý přesně svoji roli a dané úkoly bez výjimek plní. A když je neplní, čekají v zástupu další hladoví vlčáci.

Že to funguje, má Varaďa ověřeno. Z bohaté hráčské kariéry. Pro připomenutí, na jejím rozjezdu taky musel těžce kousat vlastní ego. V juniorce míval prakticky stejná ofenzivní čísla jako jeho velký kamarád Patrik Eliáš. Taky chtěl střílet mraky gólů. Jenže mu v NHL vybrali jinou roli. Dřít ve třetí, čtvrté lajně, odvádět nevděčnou černou práci, vymazat největší hvězdy soupeřů. A otravovat je.

Nejenom proto má podobné typy hráčů ve svém týmu rád. Ověřil si, že k úspěchu tyhle obětavce prostě potřebujete. Borce, o kterých se nemluví na první dobrou, ale můžete se na ně spolehnout. Že budou ve správnou chvíli na správném místě. Nic neošidí a udělají prostor pro ofenzivní hvězdy.

Nejzářivější příklad podobné symbiózy? Mistrovství světa 2005 ve Vídni. Kdo by si nepamatoval zlatou show kolem zlomeného malíčku Jaromíra Jágra? Šampionát tehdy se zlomeným prstem dohrával i Varaďa. Blokoval střelu, kost praskla. Levý malíček má dodnes nepřirozeně ohnutý. Nemluvil o tom. Prostě odvedl práci. Už tehdy měl jasno, že úspěšný tým potřebuje hvězdu i potlučeného dělníka.

Přesně v tomto duchu Varaďa trenérsky mixuje ocelářský kokteil. Že je těžko stravitelný pro všechny soupeře, to už se ukázalo. Od svého nástupu do role hlavního trenéra společně s asistentem Markem Zadinou vyhráli ve vyřazovacích bojích osm sérií z devíti. S Oceláři neuspěli pouze v prvním finále proti Kometě (2018). Mají stříbro a dvě zlata. A kdyby se neškrtlo loňské play off, mohla být sbírka ještě výraznější.

A je tu ještě jeden faktor. Jestliže je Varaďa jako trenér na své hráče maximálně náročný a nekompromisní, stejně tak se je snaží i „chránit“. Před tlakem veřejnosti i médií. Rozhovor během play off? Až jestli respondenta schválí Varaďa. Neschválí? Smůla.

Upřímně řečeno, pro novináře to je občas velká zkouška trpělivosti. Ale s Varaďou prostě jen tak nehnete. Když se rozhodne, stojí si za svým. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit. Ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat.

VÍTĚZNÉ SÉRIE TRENÉRŮ TŘINCE V PLAY OFF 8 Václav Varaďa úspěšnost 88,9 %, 8 výher/ 1 prohra 4 Pavel Marek úspěšnost 50 %, 4/4 3 Jiří Kalous úspěšnost 60 %, 3/2 Alois Hadamczik úspěšnost 37,5 % 3/5

