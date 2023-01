Mohou Vítkovice zaskočit špičku a jít po titulu? Mohou, když...

BLOG KVĚTOSLAVA ŠIMKA | Pardubice, Třinec, Sparta. To byli a jsou nejžhavější adepti na extraligové zlato v aktuální sezoně. Mají hráčskou kvalitu, zkušenosti, špičkové trenéry, rozpočet. I ambice, pochopitelně. V současné chvíli se ovšem všichni v tabulce dívají na záda Vítkovicím. Překvapení? Ne tak docela, na průběžné první místo už se Ostravané přes Pardubice párkrát dostali. I s týmem Miloše Holaně je třeba počítat do bojů o extraligové zlato.

Faktem je, že elitní trojka je papírově poměrně jasná. Pardubice postavily v rámci oslav 100 let od založení klubu nadstandardní mančaft. Reprezentační brankáři, špičková obrana, našlapaný útok. Nejlépe o tom vypovídá třeba jen to, že Lukáš Sedlák dal extralize přednost před NHL.

Třinečtí Oceláři brali zlato třikrát za sebou, osa mužstva drží při sobě a slezský tým nehodlá ani po odchodu trenéra Václava Varadi ubrat. Stačí se podívat na průběžné statistiky. Lídr kanadského bodování soutěže - Martin Růžička (19+19). Nejlepší střelec - Marko Daňo (20). Nejlepší nahrávač - Andrej Nestrašil (27). Nejlepší brankář v úspěšnosti a průměru - Marek Mazanec (93,34 % a 1,71). Všechno Třinec.

A Sparta? Na titul čeká dlouhých šestnáct let, naposledy slavila v roce 2007, je extrémně hladová. Třikrát od té doby vyhrála základní část (2011/12, 2013/14, 2020/21), ale maximem byla dvě stříbra (2016 a 2022) a tři bronzy (2009, 2014 a 2021). S nástupem trenérského barda Miloslava Hořavy se Pražané výrazně zvedli, což čerstvě ukázali v přímé bitvě s Pardubicemi (3:0).

Přesto je před všemi ještě jeden klub. Vítkovice. Šlapou od začátku sezony, na první místo se Ostravané dokázali prokousat několikrát. Doma jsou nejlepší, venku druzí nejlepší. Ze všech stran slyšíte, jak je nepříjemné proti nim hrát. A na ledě je to i vidět. Opravdu silný a kompaktní tým.

Mohou tedy Vítkovice zaútočit na extraligový titul, který naposledy brali v roce 1981? Mohou. Pokud si ovšem samy nepodrazí nohy. Čím? V prvé řadě disciplínou. Ostravané jsou čtvrtým nejtrestanějším týmem ligy (370 minut). Patrik Koch už vyfasoval dva disciplinární tresty (2 a 4 zápasy), stopku dostali i Marek Kalus (4 zápasy) a Lukáš Kovář (3 zápasy), řešit se bude Petr Gewiese.

Tým Miloše Holaně má sice v lize nejlepší úspěšnost oslabení (84,51 %), ale dlouhodobě to udržitelné není. Jednak se tím rozbíjí tempo, přetěžují se hráči speciálních formací a extrémně se zvyšuje riziko zranění. Kdo chce ubránit, musí blokovat a zlomenin měli a mají Ostravané v týmu už několik. Navíc v play off dokážou opravdu silné a kvalitní týmy v přesilovkách ještě přidat a v nich rozhodnout zápasy.

Vítkovičtí se agresivním stylem a ostrou hrou chtějí prezentovat. Trenéři s manažery takto tým i programově stavěli – aby byl silný, nepříjemný, odolný. Kalus a Koch hrají ostře do těla, mají to v popisu práce, týmu to přináší výsledky. Jen je třeba najít rozumnou míru agrese. A to může být ve vypjatých momentech play off problém. Stejně tak „trestanecká historie“ v očích šéfa disciplinárky Viktora Ujčíka. Ostrý hit nebo záměr? Koch? Aha, takže záměr. A stopka na čtyři zápasy je v sériích o všechno sakra znát.

Další věc. Základní část vyhrává útok, play off obrana a brankáři. Vítkovičtí jsou aktuálně nejofenzivnějším týmem ligy, nasázeli nejvíc gólů (117). Inkasovali jich 86. Pardubice (70 inkasovaných branek), Třinec (71) i Sparta (79) mají defenzivu už teď přece jenom utaženější.

A při vší úctě k vítkovickým brankářům Aleši Stezkovi a Lukáši Klimešovi, konkurence má mezi tyčemi mezinárodně ostřílenější borce. Roman Will, Jakub Kovář, Marek Mazanec, víc není třeba dodávat. A za nimi Dominik Frodl, Josef Kořenář, Ondřej Kacetl. Obrovská síla. K tomu si připočítejme další silné týmy jakými jsou Mountfield HK, Liberec nebo Mladá Boleslav. Kdepak. V play off, do kterého se dostane prakticky každý, nebude slabého soupeře.

Přesto je třeba s Vítkovicemi počítat. Jednoduše jen proto, že hrají opravdu době. A sílu, na ledě i v trenérském kamrlíku, mají.

