Pískot na třinecké trenéry? Pravda leží na ledě, Ocelářům chybí šťáva

Třinečtí trenéři Zdeněk Moták a Vladimír Országh se po nevídané výsledkové krizi mistrovského týmu dostali pod velký tlak. Dvě výhry z posledních dvanácti zápasů jsou slabota. Měnit ve finiši sezony trenéry a bourat úplně všechno? To by nemělo smysl.

Oceláři sice pod novými trenéry zdaleka nejsou drtikol jako za Václava Varadi s Markem Zadinou, ale nebylo by fér všechno házet jenom na ně. Z několika důvodů. Proti mistrovským sezonám je kádr jiný, výrazně oslabená je zejména obrana. Nahradit reprezentační beky Davida Musila s Tomášem Kundrátkem? Těžká mise. Citelně chybí i dravost a sehraná chemie bratří Kovařčíků.

Je třeba vidět i sílu soupeřů. Kdy naposledy měly Pardubice nebo Vítkovice takhle našlapané týmy? Extrémně nabitá je i Sparta a hradecký Mountfield. Při vší úctě, takhle kvalitní týmy a hráči (i kvůli „blokaci“ ruské KHL) v lize dlouho nebyli.

Na druhou stranu. Že Třinec v základní části například ani jednou neporazí České Budějovice (0:2, 2:3sn, 2:3sn, 2:3), které bojují o záchranu? To je alarmující. Pravda leží na ledě. A faktem je, že Třinci zoufale chybí podpora třetí a čtvrté formace. Kreativní centr Miloš Roman (23 let) už měl v týmu přebírat klíčovou roli. Realita? Za 43 zápasů nasbíral 8 bodů (4+4), to je zoufale málo.

Mimo ideální formu jsou momentálně i reprezentační beci Martin Marinčin, Jakub Jeřábek a Milan Doudera. Tři nejvytížěnější hráči týmu. První přesilovku hraje dvaatřicetiletý matador Vladimír Roth, který už se kvůli sérii zranění v rodné Slavii pomalu loučil s vrcholovou kariérou. I to je vypovídající.

Nepočítáme-li brankáře Marka Mazance a Ondřeje Kacetla, tak úspěch či neúspěch leží na pěti lidech. A když se Marko Daňo, Martin Růžička, Andrej Nestrašil, Libor Hudáček nebo Tomáš Marcinko výrazněji bodově neprosadí z přesilovek, tým strádá.

Extrémní zátěž, několik dlouhých sezon v řadě za sebou a v případě slovenských borců i reprezentační zápřah (olympiáda, mistrovství světa) si vybírají daň. Ocelářům chybí šťáva. I proto ztrácejí těsné zápasy, které dřív díky našlehanému sebevědomí a herní kvalitě dokázali v pohodě udržet. Do hlavy se nabourají pochybnosti, rivalové cítí krev, ještě víc utáhnou šrouby a najednou se z díry nedokážete vyhrabat. Z jasných tutovek trefujete tyčky, puky se odrážejí jinam a herní pohoda je pryč.

Od sezony 2017/18 se Oceláři vždy prokousali až do finále, třikrát z toho bylo zlato. V kabině si to sice nikdo nepřipouští, ale podvědomě už přece jenom není hlad až takový. Motivace, ať chcete nebo nechcete, padá. V tom by mohl tým výrazně nakopnout návrat kapitána Petra Vrány. Bylo by bláhové myslet, že po takřka roční pauze okamžitě Třinec zvedne herně. Psychicky je ale Vránův návrat pro klub velká vzpruha.

Zpátky k trenérům. Moták s Országhem už v Třinci ukázali, že pracovat umí. Společně s lídry dokázali tým zvednout po mizerném rozjezdu sezony, kdy Oceláři prohráli všechny čtyři úvodní zápasy na domácí půdě. Nepodléhali panice, dostali tým zpátky na špičku. Teď z ní vypadli, ale klíčové bitvy přijdou v březnu. A v play off mohou být obhájci znovu nepříjemní.

