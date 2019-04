„Tvrďák“ Frýdek je směšnej. Kolem penalt se staly strašné věci | iSport.cz

Všechno odstartoval mladej Frýdek. Vůbec nechápu, co tomu klukovi běhá v hlavě. Hned zkraje zbourá Hušbauera, sprostě do něj vletěl. Pak si lehne, dělá divadlo jen proto, aby nedostal žlutou. To byl podnět, který všechno spustil. Když si hráči umanou, že začnou všechno přehrávat a simulovat, tak zápas ztratí rytmus a stojí za prd. První poločas byl vážně strašnej.

Na průběhu zápasu se podepsala obě mužstva. Slavia chtěla víc, je silnější, Sparta to věděla, byla slabším mužstvem na trávníku. Nějak to chtěla ukopat, ubouchat, ale způsob, jaký zvolila, byl směšný až trapný. Váleli se, simulovali… Copak takhle hrajou pořádní chlapi?

Už jednou jsem v tomto komentáři psal o Plavšičovi. V druhém poločase opakovaně ležel na hřišti, řval bolestí, mlátil rukou o trávu, přitom mu nic nebylo. To samé se týká Kangy i Frýdka. Ten si hraje na tvrďáka, ale když má ukázat, že je chlap, sníží se k simulaci. Z mého pohledu je Frýďas směšnej. Jinej výraz pro něj nemám.

Sakra, ať si svoje výstupy pustí ještě jednou, a sám zjistí, jak je zoufalej. On chce být v každé rvačce, v každé strkanici, jen aby si něco dokázal. Proboha, a co? Doteď jsem na to nepřišel. Jestliže chce nést prapor Sparty, tak pokud rozdám ránu, musím ji taky přijmout. To je umění velkých bojovníků, tak se prezentuje válečník. Jenže Frýdek je ubrečená baba. Takové hráče neuznávám.

Ať nemyju jen sparťany. Vůbec jsem nepochopil skluz Masopusta na Hanouska. To bylo na kriminál. Kdyby bekovi Sparty zlomil nohu, půl roku bude bez fotbalu. Tohle přece není normální. Tvrdost k derby patří, ale musí mít hranice. Soupeře musíte uznávat, mít k nim respekt, jenže ten zůstal někde v edenských kabinách.

Rozhodčí Hrubeš i se slavným VARem do charakteru zápasu zapadl. Staly se hrozné věci okolo penalt. Pokud mám být ke Spartě shovívavý, tak minimálně jedna se měla pískat. Na derby jsem koukal ve společnosti kamarádů sparťanů – podotýkám, že rozumných sparťanů – a všichni do jednoho se shodli, že Hušbauer nic nenafintil a pentle byla tutová.

Druhý kontroverzní moment měl na svědomí Zahustel. Nedávno udělal pokutový kop v Liberci a on znovu zápasí se Součkem. Nesouhlasím s vysvětlením Hrubeše, že Souček fauloval první. Nikoliv! Šel dopředu a Zahustel se pak dočista zbláznil, když riskoval desítku zápasnickým chvatem.

Fotbal stál za starou belu, ale co jsem slyšel, tak sparťanské legendy se před zápasem aspoň dobře nadlábly. Tvrdík je po vzoru zápasů v Evropě pozval na oběd. Prý to bylo veliký, všichni v kravatách, na místě funkcionáři obou klubů, slavní hráči. Muselo to stát hromadu peněz, bylo to hogo fogo, ale v tomhle se Tvrdík vyžívá. Umí se předvést.

