Upřímnou soustrast Brnu i Jihlavě! Chovance mám rád, ale tohle mu nevyšlo | iSport.cz

Nasekalo se strašně moc chyb, mnoho z nich bych označil za neomluvitelný a vrcholem všeho byla doslova trapná barážová fraška. Představte si, že během nedělního večera a celého pondělí mi volala spousta lidí. Bývalých fotbalistů, trenérů, funkcionářů. „Láďo, my se za celej českej fotbal tak stydíme. Napište o tom, nebojte se věci pojmenovat.“ Normálně prosili, byli otrávení, zhnusení.

Stejně jako hráči Jihlavy. Podrobně jsem četl jejich pozápasový reakce, těch kluků mi bylo normálně líto. U nás neplatí brankářova ruka mimo pokutové území, to se bere jako běžná věc. U nás se nepískají jasné penalty jako v případě jihlavského Šulce. U nás se záměrně otáčejí fauly, nenastavuje se čas adekvátní přerušením hry.

V Příbrami jsem se tomu nedivil. Tam je silné seskupení bratrstva kočičí pracky. Řezník Paták, protřelej Pepa Zvonič, šíbr Jarda Starka. To jsou všechno silný kalibry. Je strašně smutný, co řeknu: ale Brno nemohlo s ničím jiným počítat. Mnohem více prozřela Jihlava. Tu zařízli nechutným způsobem. Bez skrupulí, bez výčitek. Obhrouble a nekompromisně.

Ve Sportu jsem četl komentář šéfredaktora Lukáše Tomka, hned bych se pod to podepsal. Přesně shrnul poměry ve fotbalové společnosti. Žijeme v šíleném světě ovládané pánem s iniciály RB. On je náčelník. Zase získal moc a sudí mu jdou na ruku. A ti, co na to nemají žaludek, tak jsou vyhozeni, nebo radši sami odejdou.

To je případ Romana Hrubeše, garanta přes VAR. Velmi dobře ho znám. Je to slušnej kluk, nikdy mi mezi rozhodčí nepasoval, charakterově je úplně v pohodě. Přitom problematice rozuměl jako málokdo. Z komise rozhodčích zmizel Petr Mlsna, s kariérou praštil náš nejlepší sudí Radek Příhoda. Zůstávají jen ti, kteří se rádi ohnou, zpronevěří se morálce a milerádi vezmou zabíjačkovou práci. Jsou to jen a jen prospěcháři.

Já bláhovej jsem si chvilinku, ale vážně jen chvilinku myslel, že když jde do čela rozhodčích bývalý kapitán nároďáku Pepa Chovanec, že to půjde. Bohužel jsem byl vyveden z naivity. Je s těmahle lidma taky kamarád. Vím, s kým chodí na golf. Mám Pepu Chovance rád, ale tohle angažmá se mu hrubě nepovedlo. Nedovedu si představit, že i nadále zůstane v čele komise rozhodčích.

Ani mi nejde o to, že se rozhodčí dopouštěli chyb, že komise nefungovala, jak by měla. Ale proto, že Pepa zůstane podepsanej pod návratem starejch časů. A ty se vážně vrátily. Už navždy se bude říkat, že za Chovance k tomu zase došlo.

Je mi to líto, fotbal mám rád, budu ho pořád sledovat, ale za těchto poměrů se mi to trochu příčí. Rád bych vás uklidnil, že bude líp, ale momentálně nemám náladu něco takového psát. Spíš na dálku kondoluju Jihlavě a Brnu: oběma klubům upřímnou soustrast!

