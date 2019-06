Souček má v jedné výplatě víc než já za kariéru. Slavia se chová jako zahraniční kluby | iSport.cz

Ona se totiž ani moc posilovat nemusela. Velmi jim schvaluju myšlenku, že chtějí kádr hlavně udržet. Udělali jen výborného Holeše, stopera Hovorku a od zimy podepsaného Júsufa. Jediné, co mě mrzí, že takhle ořou s mladým Matouškem. Znovu ho dávají na hostování do Jablonce. Nicméně mančaft mají strašně silnej. Zatrhli odchody Součka i Coufala. No, jenom čumím, co se v Edenu děje.

Říkám si krucinál, to snad ani není možný. Vždyť je to českej klub. Ten vždycky prodával kluky ven a teď je schopnej takový borce udržet. Já vím, proč to Tvrdík dělá. Hrozně moc si přeje dostat Slavii do Ligy mistrů. Sní o tom, jako tenkrát, když kupoval v ČSA boeingy. Pakliže se jim to povede, budou strašně za vodou. Možná by pak nemuseli být tolik závislí na čínským kapitálu. Jsem poměrně šetrnej člověk a kolikrát si říkám hergot, nemůžu pořád jen rozhazovat, ale taky přikládat na kupičku, a Slavii by se v případě průniku do Champions League hodně vynaložených prostředků vrátilo. Moc bych jim to přál. Českýmu fotbalu fandím a mít znovu zástupce v nejlepší soutěži světa by byla parádní zpráva.

Ono to trochu vypadá, že jsou ve Slavii až marnotratný. Už jednou jsem psal, že z cizího krev neteče. Jenže mně přijde, že peníze konečně utrácej smysluplně. Fotbal dělaj vážně dobře. Slavia je strašák pro všechny. Až mám pocit, že pomalu přebírají roli Sparty. Přijde mi, že teď se ligisti budou chtít vytáhnout především na ni a Letenským se bude třeba o nějaký procento lehčeji dýchat.

Z hlediska chování vedení a nastavené filozofi e mi přijde, že Slavia už ani není českej klub. Jde proti proudu. Konkrétně Součka by mohla náramně zobchodovat už teď, jenže ona ho udrží. To je fakt neskutečný. Naslibujou mu hory doly. Tři až čtyři miliony měsíčně! Fíha, to je pořádná gáže. Vždyť tolik peněz jsem si nevydělal za celou kariéru. A Tomík to má schovaný v jedný výplatě. Neprotestuju, ale abych byl úplně upřímnej, tak na naše poměry jde o nekřesťanskou sumu. Máme tady nějakou průměrnou výplatu a životní úroveň, oproti Evropě jsme pořád pozadu. Fotbal je přece pořád jen zábava. Kluci občas upouštějí takový hlášky, jak šíleně dřou a podobně. Prd! Jasně, makaj, neflákaj se, ale berou extrémní částky za něco, co vlastně opravdová dřina není. Přijde mi to trochu padlý na hlavu.

Ale takovej je svět. Musíme si na to zvykat i doma. Zápaďákům jsem vždycky záviděl, jaký berou platy a teď to máme i v české lize. Panebože, kam se to všechno hnulo. Ptám se, zda na to vůbec máme. Slavia jo, Sparta taky, Plzeň to dělá jinak. Tolik peněz na platy hráčů nedávají. A ti ostatní? To jsou chudí příbuzní. Slavia se myšlením a chováním zařazuje mezi zahraniční kluby. Vždyť já ani nevím, zda by venku Součkovi takový prachy dali. Na druhou stranu se strašně zlepšil, moc na sobě pracoval. I když to není extra kopáč a mě moc nebaví, tak mu to přeju. Vymakal se a sklízí za to odměnu. To je mi sympatický.

Odchod Ngadea je na spadnutí. Tvrdík o obchodech s Jabloncem: Pelta je tvrdý vyjednavač