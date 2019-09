Rétory měla Sparta odjakživa silný... Ale ztrácím víru v Jílkovy schopnosti | iSport.cz

Před derby jsem si četl přehršle názorů expertů, jak zápas dopadne. Všichni unisono tvrdili, jak Sparta bude nepříjemná, bude výborná a já nevím, co ještě. Copak oni neviděli Slavii na Interu? Spíš mi přišlo, že přecenili sparťanské vítězství ve Zlíně. Jinak to není možný. Nechci machrovat, ale jelikož existují zvukové záznamy mých predikcí ve dvou českých rádiích, rád se pochlubím. Říkal jsem, že pokud Slavia bude hrát jen s polovičním úsilím jako v Itálii, dostane Sparta trojku. A tak se i stalo. Byl to rozdíl třídy.