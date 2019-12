Kanga mi připomíná Neymara. Vydělá peníze a stane se v Gabonu premiérem | iSport.cz

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Sparta vyhrála 5:2, smázla Mladou Boleslav. Jeden hráč v rudém se zase ukázal – Guélor Kanga. Hodně se řeší, že by mohl z Letné odejít. A to možná už v zimě. Mezi lidmi je to živé téma, nemyslete si. Pokud se bavíme čistě o fotbalových kvalitách, nikdo na něj nemá. S balonem to umí, tyká si s ním, umí si ho fantasticky pokrýt, má dokonalou přihrávku.

On vidí i za roh. To říkáme my, kteří jsme vybaveni periferním viděním. Jarda Jágr to také měl, někde jsem ho slyšel říkat, že se s tím musí člověk narodit. Pro sportovce, a fotbalistu obzvlášť, je to úžasná vlastnost, přímo požehnání. Kolikrát vjíždím do křižovatky, moje paní Simona mi nadává, že nemůžu vidět zprava, natož zleva. Tak jí vždycky říkám, Simčo, ty ale nemáš periferní vidění. To nepochopíš.

Ale to jsem odbočil. Zpátky ke Kangovi.