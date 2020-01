Škoda je vzácnej exemplář. Guľa mi imponuje, Sparta si dává pozor na minelu | iSport.cz

Pěkně nám to v Turecku začalo. Milan Škoda si ani pořádně nestihl zatrénovat, téměř v cuku letu nastoupil do zápasu a hned to tam dvakrát pustil. Tomu říkám entrée! Skočil rovnýma nohama do vody. A okamžitě zazářil. Ke všemu je poměrně raritní, že v premiéře skóroval proti celku, s nímž také koketoval o přestupu (Genclerbirligi). Je to až legrační.

Když Škoďák odcházel, říkal jsem, že o něj mám trochu strach, jak se v turecké lize prosadí, protože je v ní nashromážděná větší kvalita než v tuzemsku. Ale on je střelec. Dokonce výsostný. Takový chlap je ceněný všude na světě.

Jestliže bude i nadále dávat góly, bude to pro něj snové angažmá. Jak jsme se přesvědčili na úvod, existuje docela velký předpoklad, že je dávat bude. Milan je typickej hroťák. Fakt vzácnej exemplář, protože jemu podobní hráči pomalu vymírají.

Nechci říct, že se ničím jiným prosadit neumí, ale koncovku má vážně nesmírně silnou. Stejně tak výběr místa a hlad po brankách.

Na těchto hráčích hrozně oceňuji schopnost nad ničím nepřemýšlet a v koncovce se chovat chladnokrevně. To je odlišuje. Špatný útočník v šanci spekuluje, hloubá, pak bránu ani netrefí. Škoda patří do jiné kategorie. Myslím, že slávisté mu to přejí. Bývalý Škodův šéf Jaroslav Tvrdík napsal na Twitter, že takhle pálí legenda... Milan způsobil veliké haló nejenom v Turecku, ale i doma.

Je strašně důležité se na začátku chytit. Obzvlášť venku. Znám to ze své štace v Le Havru. Kdybych byl zkraje trapnej, měl bych to tehdy mnohem složitější. Jsem přesvědčenej, že už na tréninku všichni v Rizesporu viděli, že je to rozenej střelec, že je to kluk, který chce dávat hromadu branek.

Znal jsem jeho tátu. To byl taky vlkodlak. Tuhle vlastnost zdědil po něm. V šestnáctce ukáže velká ramena, vymakané tělo, před sebou vidí jen branku. To je přesně ono. Je trošku sobeček, ale to je pro útočníka dobrá vlastnost.

Sparta nechce udělat minelu

Z Turecka to vezmu domů. Přestupní trh spí. Nic moc se neděje. Bývali jsme zvyklí na jinačí úrodu. Hlavně v top trojce. Třeba Sparta na první posilu čeká. Myslím, že si dává velkej pozor, aby zase neudělala nějakou minelu. Spíš než jít do ostudy, tak si radši nechá, co má. Přitom potřebují získat kvalitu na místě stopera a dle mého názoru i v útoku. Čekám, že někdo dorazí ještě před odjezdem na soustředění do Španělska.

Víc mě zaujala Plzeň. Také na přestupovém poli neblázní, přesto se výrazně posílila. A to na trenérském místě. Je mi strašně sympatické, jak Adrián Guľa mluví, jaká energie z něj vyzařuje, jaký fotbal se snaží hrát. Vrací se k systému 4-3-3. Zcela upřímně říkám, že si strašně přeju, aby mu tenhle plán vyšel. Slovenský expert chce překopat hru Plzně. Je to velmi zajímavé sledovat.

Myslím si, že Viktoria na to má. V kádru jsou hráči, kteří mohou tak náročný styl hrát. Jsou to fotbalisti, pochopí to. Oni nutně nemusejí hrát ortodoxní 4-3-3, byť to Guľa trochu proklamuje, ale s drobnými úpravami.

Hlavně ať hrajou útočně, ať se na to dobře kouká, ať to má drajv a šťávu. Evidentně chce využít potenciál kabiny. Hlavně díky Liverpoolu se tenhle herní plán vrací do módy, z retra se stává trend. Manšestráky se taky vrátily, stejné to je s hrou na tři útočníky.

Guľa je odvážný, to mně imponuje.