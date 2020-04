Koronavirus fakt není prča. Ligu dohrajme, Žilina mě vystrašila | iSport.cz

Jak jde čas, začíná se přemýšlet a spekulovat, jak naložit s FORTUNA:LIGOU. Bojím se, že jedna chytrá hlava to nevymyslí. V hokeji se extraliga zrušila, ale tam nastala jiná situace. Chyběly termíny, dál odkládat to nemohli. Fotbal by se stejnou cestou vydávat neměl. Pořád je dostatek času, jak ligu dokončit, byť eviduji tlaky ze všech stran. Někdo chce ligu za každou cenu dohrát, jiné kluby jsou pro definitivní ukončení, protože k tomu mají své důvody. Hraje v tom roli i jistá dávka vypočítavosti.

Jedním z nich je i příbramský kápo Jarda Starka. Na internetu už kolují vtípky, že tentokrát ligu zachrání a nebude k tomu potřebovat jedinou korunu navíc… Pobavilo mě to.

Jardu mám rád, ve fotbale pracuje strašně dlouho, máme za sebou několik rozhovorů o fotbale. Člověk se vedle něj cítí tak nějak bezpečně. On je svůj, je upřímnej. Nicméně za sebe říkám, udělejme vše pro to, aby se liga dohrála. Bylo by to jednoznačně nejspravedlivější řešení.

Přečetl jsem si plány UEFA a začal se těšit. Liga by mohla končit až závěrem července, v srpnu by se hrála předkola evropských pohárů a ligové soutěže by shodně začínaly 12. srpna. Proč ne! Hrálo by se systémem středa – sobota. Fotbalu by bylo habaděj. Všichni bychom si to užili, fanoušci by po fotbale měli neuvěřitelný hlad.

Život bez sportu přece nemá smysl. A že by se nerozehraní fotbalisté kopali za uši? Tak ať, to přece čeští kopáči dělali i v půlce sezony. Centr poslali do autu, střelu zase k rohovému praporku. V technických nedostatcích bych problém nehledal.

Ten je jinde. Zásadní totiž bude, jak se koronavirová pandemie bude dále šířit a jaká opatření bude činit stát. V první řadě je potřeba myslet na zdraví, pak až na sport. Přece nechceme, aby se lidé báli chodit na stadion, ale aby ve znovunastartování soutěže viděli smysl. To je nejdůležitější. Věřím, že všichni budeme rozumní a zodpovědní, jedině tak si zkrátíme tuhle strašnou dobu.

Sám jsem si srážkou s koronavirem prošel a řeknu vám, že to nebylo nic snadného. Ještě teď, čtrnáct dní poté, se hned zadýchám, jsem unavenej i z obyčejné komunikace po telefonu. Ujdu pár metrů a hned si musím jít lehnout. Fakt to není prča. Není možné to brát na lehkou váhu. Četl jsem, že virus chytil i majitel Sparty Daniel Křetínský. Mezi řádky jsem vydedukoval menší podcenění situace, byť jsem s ním v mnohém souhlasil.

Jemu nic nebylo, měl lehký průběh, téměř žádné příznaky, ale mně bylo vážně blbě. Tady spatřuji trochu nebezpečí, aby se lidé nepřestali chovat zodpovědně. To je věc, která mě straší. Všichni by si měli uvědomit jedno: život se vrátí do obvyklých kolejí jen v případě, že se celá společnost bude chovat rozumně a k problému přistoupí se vším respektem. Mysleme na okolí, na staré a nemocné lidi. A zvyšme jim svým chováním šanci na život.

Chtěl jsem končit trochu pozitivně, ale copak to jde? Podívejte se, co se stalo na Slovensku. Do likvidace jde Žilina. Vystrašilo mě to. Čekal jsem, že některá mužstva mohou mít problémy, ale v životě by mě nenapadlo, že prvním z nich bude druhý celek slovenské ligy s vysokým renomé. Vždyť tady vychovali Martina Dúbravku nebo Milana Škriniara.

Majitel jim zkrouhl výplaty o osmdesát procent. To je vážně hodně. Mělo se to řešit jinak. Jen si přeju, aby se něco podobného nestalo u nás. Některé kluby už také přistoupily na snížení kontraktů, ale všechno proběhlo v pohodě. I třeba v Jablonci, kde Miroslav Pelta sáhl do peněz hodně. Ve Sportu se psalo, že maximální gáže, a to pouze pro některé, bude pětašedesát tisíc korun měsíčně. Majitel to pak potvrdil. Přesto to kluci přijali.

Na Slovensku jsou víc horkokrevní, u nás dáme na rozum, emoce jsme schopni upozadit. To mě uklidňuje. Věřím, že to v Česku všechno dobře dopadne.

Ve společnosti i ve sportu.