Dohrání bez nadstavby nevěřím. Plzeň mám rád, ale slávisti si titul pohlídají | iSport.cz

Fotbal se blíží. Všichni to cítíme, je to ve vzduchu. Národ se strašně těší a někoho může uzdravit, že konečně uvidí fotbal naživo. Sport je dlouho mrtvej a nežije. Včetně sportu číslo jedna, fotbalu. Myšlenka znovu hrát musí zvítězit. Podle mě to bude platit i příští úterý na zasedání Ligového grémia, které má rozhodovat o obnovení první a druhé ligy včetně dohrání sezony v červenci.

Jasně, celá tahle situace je obrovsky nestandardní. Časový polštář mezi touhle a příští sezonou bude podle všeho minimální a i nad fotbalem se vznáší přízrak nevyzpytatelného koronaviru. Mluví se o tom, že Morava nebo některé druholigové kluby budou chtít rovnou skončit, na druhou stranu je tu jasnej plán, že se sezona dá relativně v klidu dohrát. Ideální by byl jednotný výsledek hlasování všech klubů: pak by nevznikaly spekulace, že jeden kope za jednu věc a druhý za druhou.

Mluvil jsem s asistentem Erichem Brabcem z Bohemky nebo jabloneckým koučem Petrem Radou – a všichni se na restart ligy těší. Výjimek je jen pár: třeba příbramský boss Jarda Starka by asi ze všeho nejvíc bral předčasný konec sezony, aby znovu nesestoupil. To by byl i první trenérský úspěch pro Pavla Horvátha, který v Příbrami začal těsně po přerušení sezony…

Ještě se nabízí varianta dohrát ligu bez nadstavby, ale moc tomu nevěřím. Za co nejvíc zápasů kope šéf ligy Dušan Svoboda a pro bude určitě i Plzeň, která by ještě chtěla zkusit smazat náskok Slavie a vyfouknout jí titul. Přitom před sezonou by Viktorka druhej flek brala všemi deseti, bála se Sparty. Plzeň mám rád, zkraje jara byla nejfotbalovějším týmem ligy, a Slavia už bez lídra Součka není ten válec jako kdysi. Pořád si ale myslím, že si slávisti titul pohlídají, protože Liga mistrů je pro ně tuze voňavé lákadlo.

Svým způsobem mají pravdu i ti, kteří by z obav o zdraví nejradši sezonu ukončili. Teď jede vlna rozvolňování a spousta lidí si myslí, že je bubák koronaviru pryč. Já jsem opatrnej, protože jsem tu nemoc sám poznal a vím, jaké je to svinstvo. Taky je ale pravda, že mladých se to skoro nedotkne. Hobby markety jsou otevřené dávno, tak proč by se nemohl hrát fotbal? Renomovaný profesor Kolář to v pondělním Sportu vysvětlil pregnantně: virus tady bude dál a musíme se s ním naučit žít.

Škoda jen, že se bude hrát bez diváků. Nenašlo by se řešení, aby mohlo přijít aspoň pár fanoušků? Třeba v Jablonci nebo Příbrami, kde mají tradičně nejslabší návštěvnost, by s rozestupy na tribunách nemusel být problém. Horší by to bylo na Spartě, Slavii nebo Baníku, kde jsou fanoušci nalepení na sobě. Fotbal bude regulérní, jedenáct chlapů proti jedenácti, ale bez fanoušků to nebude ono. Ovšem chápu, že za pár měsíců může přijít druhá vlna nákazy, pak by liga byla znovu v háji.

Ve dnech bez fotbalu chodím na golf, po večerech si lámu hlavu nad kvízy ve Sportu a taky budu hodně zvědavej na středeční rozhodnutí, jak dál s bundesligou. Pokud se v Německu opravdu začne už o příštím víkendu, fotbalu to hodně pomůže. Bundesliga může spustit lavinu. Všichni si řeknou: Vidíte, Němci už hrají, zkusíme to taky. Přitom v Německu mají daleko horší čísla než u nás. Asi si říkají to, co já: Sport rovná se život, život rovná se zdraví. Na sport ještě nikdy nikdo neumřel.