Prymula podal prst a fotbal sahá po celé ruce. Hašek spor asi prohraje | iSport.cz

Všichni jsme byli zvědaví na výsledky testů hráčů profesionálních fotbalových klubů. Po zveřejnění jsme si oddychli, jelikož zcela upřímně říkám, že mě ze snu budily obavy, zda se někde nákaza nerozjela až moc. Nikdo nevěděl, jaký výsledek vyleze na povrch. Naštěstí se ukázalo, že je to v pohodě. Jeden s COVIDEM-19 je v Mladé Boleslavi, druhý ve Slavii. Oba jsou to mladí kluci, údajně o své nemoci ani nevěděli, protože neměli žádné příznaky. Jinak je celá první i druhá liga zdravá. Myslím, že se jedná o vítězství fotbalu. Minimálně pro začátek.

Sám jsem měl s koronavirem tu čest, proto jsem pořád opatrnej. Pozitivně otestovaných jsem čekal mnohem víc. Kamarádům jsem říkal, že mladí kluci mohou být nakažení, ani o tom neví. Bál jsem se problémů, v černých scénářích dalšího zastavení soutěže. Nic takového se nestalo. V sobotu očekáváme v Teplicích ostrý vstup do FORTUNA:LIGY, byť na úvod půjde pouze o jeden odložený zápas z doby před koronavirem. Všichni se těšíme.

Já vím, ještě se to může zašmodrchat. Slavia i Mladá Boleslav znovu absolvují testy. Může se stát, že ta infekční potvora přeskočila i na jiné kluky. Jo, s tímhle se budeme muset naučit žít. V příštích měsících se takové věci mohou přihodit. Věřím, že kluci jsou odolní a bude to mít stejný průběh jako v Německu.

Na jednu stranu se fakt těším, z té druhé to bude poněkud smutná podívaná. Viděl jsem šoty z bundesligy, byl to trochu nudný fotbal, bez velkých emocí. Celé to na mě působilo divně, jako by se liga jen dohrávala, protože ve fotbalovém byznyse mají kluby velké peníze. A o Německu to platí dvojnásob.

Jelikož se opatření rozvolňují, tak některé kluby v Česku přemýšlejí o částečném návratu diváků do ochozů. Prymula nám podal prst a my už saháme po celé ruce. Úplně vidím, jak před osmým červnem, po kterém by se teoreticky mohly pořádat akce pro tisíc lidí, budeme žádat o navýšení na pět tisíc.

Jak se vše provolňuje, myslíme si, že je koronavirus minulostí. Sám ten pocit mám taky. Chodím na tenis, na golf, okolo sebe mám kamarády, nikdo to neměl, jen já. Pomaličku převažuje názor, že máme zbytečně strach a že to celé bylo jen hysterické vyšilování. Uvidíme, až si sedneme do hospod, začneme chodit do kin. Pak dostaneme odpověď.

Zaujal mě posun v kauze Martina Haška. Sparta doručila na Strahov do sídla FAČRu rozklad jednostranné výpovědi jejího bývalého hráče. A světe div, po mladém Hašanovi požaduje pětapadesát melounů! S určitostí půjde o bitvu právníků. Sparta si najala velký kalibr, Bronislava Šeráka. Trochu ho znám, je to pěknej lupínek, sakra tomu rozumí. Haškova obhájkyně paní Haindlová to bude mít extrémně složité. Myslím, že Martin není v jednoduché situaci.

Kdybych si měl tipnout, spor prohraje. Sice nebude muset zaplatit tohle „bububu“ číslo, ale stejně se pořádně prohne a z tváře mu zmizí ten věčně nevinnej úsměv. Protože taková kauza mu může totálně zmastit kariéru. Ze Sparty se takhle neutíká. A pro všechny ostatní to bude velká výstraha. Napříč všemi kluby.