Plzeň je o parník jinde. Sparta musí mít dvě tykadla. Ať Slavia staví Musu | iSport.cz

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Všichni jsme se s velkým očekáváním a nervozitou těšili, jak bude liga po koronaviru vypadat. Trenéři se báli, že kluci budou nerozehraní. Já s tím nesouhlasil, proto mě ani nepřekvapilo, že to na hodně stadionech vypadalo velmi slušně. Kdo umí, ten to prostě ukáže. Pár fotbalů jsem viděl, za břicho jsem se nepopadal snad ani jednou, nic k zasmání jsem skrze televizní kamery nezpozoroval. Je fakt, že jsem viděl spíše utkání z horní části tabulky. I tak mě kvalita dost příjemně překvapila. A kdo nejvíc? Viktorka. Na jejím fotbale jsem si fakt pošmákl.

Tvrdím to dlouhodobě, mám pro ni slabost. Už od Ligy mistrů, od první éry Pavla Vrby. Nechci říct, že Slavia bude mít při současné fazoně Plzně starosti se strážením titulové pozice, věřím, že si to uhraje. Nicméně trochu se o ni bojím. Víte, já jí musím fandit. Šmíca mě k tomu dokopal, ale jako on růžové brýle nemám. Protože Viktorka potvrdila, že je momentálně o parník jinde než všichni ostatní. I když Sparta hrála statečně, rozdíl byl vidět. Plzeň udělala dobře s podpisem Limberského. Na Letné to zase zvládl suverénně. Ten kluk se mi líbí, je veselej, rošťák, pro takové typy mám slabost. Už je trochu starej, že jo. Ale vůbec ne fotbalově. To bylo jasně vidět.