Slavia s Plzní? Špatně spím, tak moc se těším. Takový mač tu dlouho nebyl | iSport.cz

Radost fotbalistů Viktorie Plzeň poté, co záložník Pavel Bucha proměnil penaltu • ČTK

Petar Musa slaví klíčovou trefu do sítě Příbrami • Michal Beránek (Sport)

Petar Musa měl ohromnou radost, když vstřelil gól do sítě Příbrami • Michal Beránek (Sport)

Je to tady, Plzeň se valí do Edenu. Přemýšlím, kdo je lepší, kdo má větší formu, jak by zápas mohl vypadat. Bude to zvláštní mač, ojedinělý, něco takového jsme v Česku dlouho neměli. Obrovskou reklamu samotnému utkání udělala dopředu obě mužstva. Jde o bezkonkurenčně nejlepší týmy v lize, to je bez diskuse. I sparťané mi musejí dát za pravdu. Navíc jsou oba týmy ve formě, i když jeden o trochu víc. Hraje se o titul. Bude to mít šťávu. V noci špatně spím, tak moc se těším na neděli.

Hodně mě zaujalo, jak mohli čtenáři na webu iSport.cz volit nejlepší sestavu z hráčů Slavie a Plzně. Pustím se do toho taky. Gólman je jasný. Ondra Kolář je výrazná osobnost, je zralý na přestup do velkého klubu. Má ligový rekord, překonal Petra Čecha. Klobouk dolů. Ale o gólmanech to v neděli nebude. Pokud jim míč neskočí na drn, nebo právě Ondra neudělá jednu ze svých nevyzpytatelných kliček a nestane se smutným hrdinou, což vůbec nechci přivolávat.

Zadní řady stavím zhruba stejně. Mezi stopery je nejvýš Kuba Brabec, k němu dosazuju Ondru Kúdelu. Oba jsou osobnosti, šéfové. Ale co s těmi kraji? Oba týmy je mají strašně silné, ale jelikož ctím slávistickou obranu, doplňuji o Vláďu Coufala s Honzou Bořilem. Kolikrát mi přijde, že jsou to nejlepší útočníci Slavie. Podporu ofenzivy mají opravdu v malíku.

Tak, a teď sešívky rozlobím. Jak jdu dopředu, Slavia slábne a slábne. Vidím kreativitu a kombinační schopnosti Viktorky. Má to skvěle propojené. Záložní trojka Bucha, Kalvach, Čermák začíná mít před zbytkem ligy strašně navrch. Ve Slavii má podobný cit pro hru pouze Nico Stanciu, je dobrej, ale není fenomenální. Proto nechávám v záloze tři kluky z Plzně, která má od příchodu Adriana Guľy vepředu tři útočníky. Někde jsem četl, že to je moderna, v tom případě jsme ale za naší éry s Duklou předběhli dobu, vždyť my hráli taky na tři.

Nicméně to chválím, hrozně mi to imponuje, takový fotbal se mi líbí. Proto do útoku dávám Jean-Davida Beauguela, kdyby byl zdravý Péťa Olayinka, je tam taky a posledního volím Joela Kayambu. Slávistická křídla mi přijdou malinko z formy, navíc nejsou goloví, v tom má Viktoria výhodu, o branky se tam dělí mnohem víc hráčů. Momentálně je nebezpečnější.

Slavia se na trefu nadře. Naposledy Příbrami dala gól po přiťuknutí rukou. Hraje pořád dobře, to jí neberu, ale osmibodový náskok má ještě z éry, kdy hrála dokonale, měla Toma Součka, Pepíka Hušbauera. Teď už to takové mužstvo není. To Plzeň je dominantní, je velkým pánem na hřišti.

Bez mučení se přiznám, že sázet nebudu, ale o malinko víc budu přát Slávce. Mám k ní přece jen blíž, Šmíca s vnukem mě k tomu donutili. Nedávno jsem byl u zeťáka na návštěvě, na hlavě měl kšiltovku s písmeny TS. Říkám mu, tys byl na besedě ve strojírenský továrně? Byl to vtip samozřejmě, ale slávisti jsou na tohle hákliví. Jsou ješitní, navíc se jim poslední měsíce extrémně daří. Čeká nás šíleně zajímavá konfrontace.

Doufám, že to zvládnou rozhodčí a nepokazí lidem u televize krásný zážitek. V poslední době k nim mám zase výhrady, rozhodovali špatně. Chyby se opět množí. Nedej bože, aby to ovlivnili v neděli, a do bitvy mezi nejlepšími českými celky se vložil nějaký necita. Hlavně mám strach z VARu, aby nešel proti duchu fotbalu…

Věřím však v bezproblémový průběh a ve skvělý fotbal. Po těžkém období, kterým jsme si všichni museli projít, potřebujeme vnímat pozitivní signály. A tenhle by mohl být extrémně silný.

