Slavii věřím, čtyři týmy v Evropě si zasloužíme! Sport se nemá přerušovat

Na tenhle magickej týden jsem se těšil dlouho. Jsou tu dva dny, které rozhodnou o tom, kolik českých klubů projde do hlavní fáze evropských pohárů. Slavia, Plzeň i Liberec o víkendu šetřily klíčové opory – a myslím, že udělaly správně. Postoupit do pohárů a zviditelnit se v Evropě je prvořadé. Ligová porážka Liberce na hřišti Pardubic v tomhle světle vůbec nic neznamená.

Všichni se budou nejvíc soustředit na Slavii. Logicky. Čeká ji zápas roku o další postup do Ligy mistrů. Sešívky do Dánska nepřijely jako favorit, ale něco mi říká, že nejsou bez šance. Proč? Protože Slavia venku jednoduše umí. Pokud se přiblíží svým báječným výkonům v arénách Chelsea nebo Interu Milán, postup bude její.

Nepůjde jen o čistě fotbalovou stránku, dnes večer bude ve hře i pohádkovej balík peněz. Jasně, mohlo by mi být jedno, jak jsou na tom slávisté ekonomicky, ale nějak mi to jedno není. Kdyby přes Midtjylland přešli, nemuseli by už loupat tolik perníčku z čínské chaloupky a ještě víc by se postavili na vlastní nohy. Horší je, že podobnou motivaci mají i Dánové…

Slavia o víkendu proti Slovácku pošetřila největší hvězdy, vyhrála a vyrazila na sever s čistou hlavou. Výsledek 0:0 z prvního zápasu není špatný a navíc se bude znovu hrát před prázdnými tribunami, takže se výhoda domácího prostředí maže. Šance na postup vidím 55 ku 45 pro Dány, ale jakmile dostanou od Slavie gól, budou mít obrovský problém.