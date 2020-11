Ve Spartě pochopili, co znamená pokora. Sakra, ze Zimy jsem unešenej!

Třetí kolo Evropské ligy nám konečně přineslo radost. Naše mužstva se pochlapila. Až na Liberec, ale ten nepočítám, protože Pavlu Hoftychovi se v COVIDU utopila celá jedenáctka i kompletní realizační tým. Zůstal jen trenér a povětšinou vyjukaní mladíci, co se jeli proti Hoffenheimu učit. Šlo jenom o to, aby nedostali strašnej ranec. Pět gólů ještě jde. Kdybych to chtěl okomentovat sarkasticky, řeknu že Slovan je na búra zvyklej, to by ale vůči němu nebylo fér.