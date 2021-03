Stojím za Švancim, za Šmícu jsem se omluvil. Rangers se incident hodil

Vnímám názorový rozkol v rodině. Ať mluvím, s kým mluvím, nesetkal jsem se s jiným pohledem, než který vyslovil v pořadu TIKI-TAKA Petr Švancara. Ksakru, přece se nebudeme krčit před Skoty. Jednoznačně jsem na straně Slavie. T éž se mi moc líbil komentář Míry Koubka ve Sportu , že Skotové se křikem o rasismu schovávají za vlastní brutální hru. Se zeťákem Šmícou se tentokrát nemohu ztotožnit. Vidím to prostě jinak.

Jednou jsem proti Rangers hrál, vzpomínám si, jak se jejich hráči chovali neskutečně nadřazeně. Přitom dostali rychtu 3:0. V Glasgow jsme si četli přezíravé novinové články, jako bychom ani neexistovali, vůbec se mně tomu nechtělo se věřit. A stejně se chovali teď. Slavia byla taky lepší, Skotové podlehli dojmu, že v sezoně neprohráli, v poločase si řekli, že přitvrdí, a takhle brutálně to dopadlo. Šli do kluků jako zvířata, chovali se jako naprostí šílenci.

Názory Šmíci mě nadzvedly, on to vidí jinak než já. V Anglii dlouho hrál, stejně tak ve Francii. Snažil jsem se ho pochopit, přesto jsem musel vytočit číslo Petra Švancary a omluvit se mu, že mu Vláďa řekl, že je blázen. Nelíbilo se mi to.

Všechno, co se během utkání i po něm stalo, mě neskutečně štve. Nikdo se nebaví o ničem jiném než o rasismu. Skvělý výkon Slavie nikdo neoceňuje.