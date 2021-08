Peltův výlet do kabiny? Ostuda! A Rada je raplík, jednal bez respektu

V minulém týdnu jsme dostali facku v pohárové Evropě, protože všechna česká mužstva prohrála. To se může stát. Byla to sportovní facka. Byl jsem smutnej, rozčarovanej. Ale to jsem ještě nevěděl, co se stane v neděli. Celý český fotbal dostal mnohem větší ránu, když se provalilo, že Miroslav Pelta byl o poločase zápasu Jablonce s Bohemians v kabině rozhodčích. Řeknu vám, že mě to šíleně nadzvedlo. Nevěřil jsem, že po událostech z loňskýho podzimu se něco takového může ještě stát. Bohužel, Míra si vůbec neuvědomuje, že dělá něco špatného.