Plzeň bude pouze štěkat. Skalák nefauloval, Slavia pomoc nepotřebuje

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | V poslední době se poměrně často vyjadřuji k rozhodčím. Soutěž se rozbíhá a mě zajímá, jak si vedou pod novým velením. V každém kole dojde k nějaké chybě. I teď se stala. V Mladé Boleslavi. Údajný faul domácího Skaláka na Oscara ze Slavie žádným faulem nebyl. Tak to vidím já. Dost jsem se na tu situaci vyptával. Gól, který pak bývalý reprezentant vstřelil, měl být uznán. Mladá Boleslav byla okradena o regulérní trefu, vedla by 1:0…

Mluvil jsem s Brňáky, s Ostraváky. Často totiž jezdím se Sigi týmem na Moravu a tak si rád vyslechnu názory fanoušků. Nechci říct, že žárlí, ale jsou docela přesvědčení o pomoci Slavii. Přitom ona má takovej mančaft, že si zápasy bez problémů odehraje i bez pomoci černoprdelníků. Myslím si, že kdyby Skalákův gól platil, přesto by utkání otočila. Je pořád silná.

Malinké strčení rukou není vrážení. Fotbal je hra chlapů, už to sakra pochopme. Tyhle nefauly musí vymizet. Rozlišujme intenzitu. Když to není vyloženě úder oběma rukama, ať se hraje dál. Teď se to ještě propojilo s gólem, a už jsou okolo toho dohady. Hlavní sudí Zelinka mě zklamal. Je mi