Hokej má prezidenta, fotbal sekretáře. Radši bych tam viděl Poboráka

My, co fotbal sledujeme, jsme rozčarovaní, jak to celé vypadalo. Prostředí se zase tříští na několik frakcí. Místo, aby předseda svými činy hnutí spojoval, rozděluje ho. On je slušnej chlap, to mu neberu. Jenže celé jeho působení je divné. Ve Sportu jsem si přečetl velký a otevřený rozhovor s Milanem Kratinou z Fevoluce. Fouska nazval trochu hanlivě vodníkem Kebule, prý vaří mlhu. Myslím, že to sedí. Pana Kratinu vůbec neznám, ale mluvil dobře. S jeho názory jsem souhlasil.

Až po této rozbušce se Fousek vzepřel, z křesla poprvé vyštěkl a pronesl slova, která k předsedovi patří. Jenže bohužel šlo o výjimku.

V mnoha dalších ohledech váhá, politikaří.