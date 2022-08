Kopic po zadku, Chorý na dně. Plzeň dře! A Sparta se Slavií si rvou vlasy

V úterý jsem měl dva životní zážitky. Nejdříve jsem spatřil otáčivé hlediště v Českém Krumlově a večer jsem byl dojatý postupem Plzně do Champions League. Ale začnu netradičně. Vše totiž ve Štruncových sadech začalo, když Viktoria nečekaně vyhrála mistrovský titul. Nevím, jestli nezaslouženě, ale každopádně to byl pro všechny šok. Obrovské překvapení. Normálně ho vyfoukli Slavii i Spartě. Řekl by to někdo před sezonou? Ani já ne.