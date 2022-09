Sorry, Viktorko! Bez bodu. Plzeň by ve skupině potřebovala kýble štěstíčka

Všechny nás čeká svátek. Začíná první pohárový týden a my máme ve hře tři mužstva. Plzeň, Slavia i Slovácko, na něj se nesmí zapomínat, pozvedlo laťku českého fotbalu. Viktorka dnes odšpuntuje Ligu mistrů zápasem na Camp Nou. Všichni říkají, že je ve skupině smrti, ale kluci to tak určitě nevnímají. Zahrají si na úžasných stadionech, proti historicky nejlepším klubům světa. Absorbují celoživotní zážitky. Jak já jim závidím…

Velkou otázkou je, jak konfrontace vyzní. Asi jako všichni jsem skeptický. Nedovedu si představit, že udělají velký výsledek. Byť se Plzeň zlepšila a Bílek s Horváthem odvádějí úžasnou práci, stačit to nebude. Mohlo by jedině v případě, že by Plzeň měla kliku. Ona ji má dlouhodobě, vyhrává v posledních minutách, často o jednu branku. Jenže to se bavíme o tuzemské scéně. Proti velkým zvířatům Barceloně, Bayernu a Interu by potřebovala kýble štěstíčka. Úspěchem bude, když si na ní soupeři nebudou honit skóre.

Je škoda, že do skupiny nedostala