Nominace Kúdely? Úlet, vždyť přichází z vesnický ligy. Teclíka bych vzal

Ksakru, vždyť Ondra vzal Indonésii jako vejminek. Šlo vyloženě o finanční transfer. Bylo jasné, že to není angažmá úplně o fotbale, ale o pořádných penězích. Persiji dostal za zásluhy a ejhle, najednou je v nároďáku. Hlava mně to nebere. Nechci říct, že to je vyloženě omyl, protože Jarda má starosti se stopery, ale úlet to je. Nikdo mně to nevymluví.

Kdyby to bylo na mě, podíval bych se do kádru mistra. Je tam přece Pernica, všichni by pro něj museli zdvihnout ruku. Kope doma, v aktuálně nejlepším českém klubu, hraje Ligu mistrů. Včera naháněl frajery z Interu Milán. Snad je evidentní, že se to s indonéskou super ligou nedá srovnávat.