Ronalda je mi líto, třeba po něm někdo štěkne. K šejkům nešel kvůli penězům

Nejčastěji glosuji český fotbal, ale dnes musím udělat výjimku. Cristiano Ronaldo podepsal smlouvu s Al-Nassr. V televizi běžel šot z tréninku. Asi to byly jedny z posledních televizních záběrů, které v Česku uvidíme… Na stadionu bylo plno lidí. Musel jsem zamáčknout slzu. Je smutné, že Ronalda už neuvidím v pořádném zápase. Jeho odchod do Saúdské Arábie se mě dotkl na duši. Zcela upřímně toho lituji.

CR7 chtěl zůstat v Evropě, ale uškodil si rozhovorem před mistrovstvím světa, kdy pálil do Manchesteru United a trenéra Erika ten Haga. Ač nepřítomen, v klubu dostal výpověď. A už se to s ním vezlo. Světový šampionát byl jen posledním dílkem odchodu z vrcholné scény. Zažil jsem něco podobnýho, když jsem se loučil v Dukle, a trenér Lopata mě nepostavil, byť jsem chtěl hrozně hrát. A hlavně se na to stále cítil. Řeknu vám,