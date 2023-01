Slavia pro Kuchtu udělala víc, než on pro ni. Když už prodat Lingra, tak v létě

Přemýšlel jsem, o co se s vámi dnes podělím. Je necelé dva týdny před startem jara, mužstva jsou na soustředěních, moc se toho neděje. Nakonec to za mě vyřešil Honzík Kuchta. Sportu dal obsáhlý rozhovor, velmi upřímný. Myslím, že přes noviny by se takto vyjadřovat nemusel. Hlavně směrem ke Slavii. Ona totiž pro něj udělala víc než on pro ni. Jasně, vydělal sešívkám peníze přestupem do Lokomotivu Moskva, podílel se na titulu. To je všechno super. Ale pořádného hráče z něj vychovala až právě Slavia. Do té doby to byl průměrák.