Chlapi, nepodělejte to! Suchopárek je bourák, mate tělem. Adept pro áčko

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Dlouho dopředu jsem si říkal, že konec června moc o fotbalu nebude. Jednadvacítka měla těžkou skupinu s Německem a Anglií, klukům se vůbec nevěřilo. No a vidíte, po dvou zápasech s nejtěžšími soupeři jsme bod od postupu do čtvrtfinále. Co je ale vůbec nejlepší, na lvíčata se krásně kouká. Hrají zajímavej, dynamickej fotbal. Chválím, a zároveň prosím o jednu věc: chlapi, dnes to s Izraelem nepodělejte! Byla by to ohromná škoda.