Rozhodčí jsou ostuda, Klíma ať jde k drahám. Slavie je mi kvůli trávníku líto

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Slavii lituju, stejně tak Zlín. Hrát na tak příšerném trávníku je pro fotbalistu utrpení. Fanoušci ostatních klubů se sešívaným posmívají, že nemají pořádné hřiště. Přitom v dřívějších letech byl pažit v Edenu vynikající. Minulou sezonu to však už bylo mnohem horší, teď je to naprostá katastrofa. Je evidentní, že od dodavatele koupili zmetek, který nezakořenil. Jde o velmi nešťastnou situaci, obzvlášť na začátku ročníku, kdy by měla být travička jako mech. Nechtěl bych být v kůži Slavie. Musí to stát nervy, aby se někdo z hráčů nezranil.