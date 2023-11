Barák vzal rozum do hrsti, chce pomoct. Ale arogantní Pešír hraje hry

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Začal nám reprezentační týden. Jdeme na Polsko a Moldavsko. V kvalifikaci hrajeme o všechno. Rád bych začal Přesné trefy něčím pozitivním, ale ve spojení s národním týmem to upřímně moc nejde. Četl jsem velmi zajímavý rozhovor s vyřazeným Antonínem Barákem. Říká, jak se omluvil za své chování, že se chtěl s Jardou Šihavým domluvit a zase se vrátit do mužstva před vrcholem kvaldy. A taky si postěžoval, že mu trenér nebyl schopný říct, co vlastně provedl. Na rovinu, myslím si, že jde primárně o nějaký hry manažera Tomáše Pešíra.

Já chápu, že Tonda asi podcenil diskutovanou schůzku s realizačním týmem v Moldavsku. Asi si sedl opačně na židli a možná cosi nepřístojného prohodil. Nevím… Zato vím, že nyní vzal rozum do hrsti, chce mužstvu pomoct a vyrazit s ním na EURO do Německa, kam se dostaneme i přes dosavadní trampoty.

Jenže mu to není umožněno, čemuž nerozumím, protože šikovnýho kluka pod hroťáky strašně potřebujeme. Jenže to by nároďák nesměl řídit pan arogantní manažer Pešír. Ze všech koutů fotbalového zákulisí slyším, že právě on byl iniciátorem