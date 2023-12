Sparta je nejlepší, ale… Podrymu jsem fandil. Kdo si vytáhne černého Petra?

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | A je po sezoně. Podzim utekl jako voda. I proto, že se fanouškům musel líbit. Stejně tak mně. Svědčí o tom velké návštěvy, zaznamenali jsme i pár rekordních čísel. Pro český fotbal je to skvělá zpráva. Kluby totálně válcují reprezentaci, kde stále čekáme na nového trenéra. Já vím, že návštěvnost zvedají hlavně Sparta se Slavií, ale tak je to mnohde po světě. Velké kluby mají největší stadiony a největší tábory fanoušků. Jenže v Česku se začalo chodit na fotbal i do Hradce, do Teplic, zvedlo se to trochu v Mladé Boleslavi, i v Pardubicích byl občas stadion plný.