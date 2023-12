Tykač vs. Křetínský: bude to vyhrocený. O další důvod víc sledovat ligu

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | V posledních Přesných trefách v roce 2023 budu bilancovat. Při hodnocení výkonnosti českého fotbalu musíme přijmout dva úhly pohledu. Na klubové scéně jsme sledovali dramatický boj o titul, vše se přelilo do nového ročníku. Máme tři kluby ve vyřazovací části evropských pohárů, což je historickej výsledek. Dojem bohužel kazí národní tým. Ano, postoupili jsme na mistrovství Evropy. Jenže to je pohříchu jediné reprezentační plus.

Fanoušci tleskají domácí soutěži, hordy se jich valí na stadiony, všichni jsme se zájmem sledovali výkony Slavie, Sparty a Plzně v Evropě. Dohadovali se, zda mají Letenští titul po právu. Byla to fakt zábava. I já, věčný kritik, jsem si to královsky užil.

Nad nároďákem však jen kroutíme hlavou. Do posledního zápasu ve skupině jsme bojovali o postup na mistrovství Evropy, do toho malér s klukama, co si před rozhodujícím mačem odskočili zapařit na diskotéku. Tuze rád bych na to zapomněl, ale člověku to vletí do pusy úplně automaticky. Byla to rána nejen pro fanoušky, ale i pro bývalého trenéra Jardu Šilhavého .

Nového kouče pořád nemáme. Nikdo neví, jak si to vysvětlit. Před Vánocemi zničehonic ochořela valná většina dvanácti měsíčků ve výkonným výboru a nic se nevyřešilo. Byla z toho zase ostuda jako blázen. Snad se do ledna všichni vykurýrujou a konečně vyberou jedno jméno. Všechno se šíleně táhne. Jen to podporuje